Экономика
РБК«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай
Как сообщила 30 апреля пресс-служба белорусской компании, по условиям нового контракта, стоимость поставок в 2020 году составит $220 за тонну удобрений, объем поставок не раскрывался. Предыдущий контракт был заключен по цене $290 за тонну.
Читать в источнике
Оценить64
с чего всё началось
«Уралкалий» заявил, что коммерческие условия, на которых Белорусская калийная компания (БКК, трейдер «Беларуськалия») заключила соглашение с Китаем на поставку калия, не отражают реальную рыночную ситуацию, которая складывается на текущий момент и в перспективе.Коммерсантъвчера в 06:10
Подробнее о событии
Показать все источники
«Уралкалий» не считает оптимальной цену поставок хлоркалия в $220 за тонну
ИА Красная Веснавчера в 06:12
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 04:31, Ашберн
Общество
В Тульской области еще 75 жителей заразились коронавирусом
Сегодня, 4 мая, региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 04 мая в 04:12
Здоровье
В Саратовской области выявили 78 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Саратовской области на 5 мая общее число выявленных заражений коронавирусной инфекцией достигло 737 случаев, за сутки — 78 новых зараженных.
REGNUM вчера в 02:23
Политика
Лукашенко пригласил в Минск на парад Победы глав других государств
В Белоруссии не станут отменять военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и приглашают на мероприятие глав других государств.
МонаВиста вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала о самочувствии
Народная артистка РФ, актриса Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией, сообщила РИА Новости, что ее самочувствие улучшилось, первый тест на коронавирус показал отрицательный результат.
РИА Новости 03:52
Общество
Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая
С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
Политика
Кремль анонсировал совещание Путина по отмене ограничений в России
В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание, на котором потребует реализации ранее принятых ограничений по борьбе с коронавирусной инфекции.
Карелинформ 00:34
Общество
В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ
В России для учащихся девятых классов могут отменить проведение основного государственного экзамена из-за распространения коронавируса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 19:18
Происшествия
В центре Донецка прогремел взрыв
Rusvesna.su 03:15
Шоу-бизнес
Навка прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына Плющенко
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в Instagram прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра.
Lenta.ru 01:10
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Здоровье
За сутки в Омской области коронавирусом заразились шесть человек
Напомним, режим самоизоляции продлен в Омской области до 11 мая.
Город55.ру 02:45
Политика
В МИД России назвали демонтаж памятника Коневу ударом по истории Чехии
Газета.Ru вчера в 07:57
Общество
С Чаяндинского месторождения вывезут 8500 вахтовиков
С Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии вывезут 8500 вахтовиков, оставшиеся будут обеспечивать непрерывный производственный процесс, объявил через пресс-службу глава республики Айсен Николаев.
Интерфакс 01:04
Общество
Еврокомиссия подтвердила превосходство законов ЕС над национальными
Превосходство законов ЕС над законами стран — членов Евросоюза подтвердил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер 5 мая.
ИА Красная Весна вчера в 10:54
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы 04 мая в 19:04
Армия и оружие
NI развеяло слухи об уничтожении боевиками российской «Арматы» в Сирии
Издание The National Interest оценило вероятность уничтожения российского танка Т-14 Армата в Сирии.
Политическая Экспертиза вчера в 12:41
Хоккей
«Подбегаю к скамейке „Рейнджерс“ меняться – вся команда стоит у бортика стеной и меня не пускает». Алексей Ковалев вышел в прямой эфир
Вчера Алексей Ковалев выходил в прямой эфир инстаграм-канала «Хоккей в курсе», который создал и ведет экс-форвард СКА, «Витязя» и «Адмирала» Антон Королев.
Sports.ru вчера в 12:19
Происшествия
В Челябинске нашли незаконные бюджетные траты на здание к саммиту ШОС
Надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что при строительстве вспомогательного здания для оперного театра были допущены нарушения бюджетного законодательства.
Эхо Москвы в Челябинске 04:11
Экономика
Силуанов счел нецелесообразной раздачу денег населению
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство могло бы раздавать населению деньги "с вертолета", если бы страна печатала резервные мировые валюты, однако задача властей состоит в том, чтобы помочь тем, кто действительно в этом нуждается.
Известия вчера в 19:32
Армия и оружие
Минобороны РФ раскрыло планы воздушного парада над Москвой 9 мая
Воздушные парады и пролеты военной авиации состоится в 47 городах России, в том числе над Москвой. Минобороны раскрыло план их проведения.
Московский Комсомолец 01:23
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео
Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Происшествия
В Крыму подросток погиб от падения с 30-метровой скалы
Российская газета 03:56
Футбол
Вернер отказал «Челси» и «Манчестер Юнайтед» ради «Ливерпуля»
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер отклонил предложения "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Soccer.ru вчера в 23:06
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM вчера в 07:20
Общество
В Челябинской области ввели масочный режим
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе.
ТАСС 03:10
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель
Ведомости вчера в 13:34
Политика
Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54