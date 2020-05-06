с чего всё началось

Как сообщила 30 апреля пресс-служба белорусской компании, по условиям нового контракта, стоимость поставок в 2020 году составит $220 за тонну удобрений, объем поставок не раскрывался. Предыдущий контракт был заключен по цене $290 за тонну.

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