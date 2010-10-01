Urals дешевеет в долларах и рублях Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум.

Urals дешевеет в долларах и рублях

Армия и оружие США и Украина планируют наблюдательный полет над территорией России Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил о том, что с 10 по 14 февраля американские и украинские военные исследуют территорию России.

Футбол Подростка в футболке «Севильи» выгнали со стадиона «Бетиса» Курьёз произошёл во время матча 23-го тура чемпионата Испании «Бетиса» с «Барселоной» (2:3). Болельщики заметили подростка, пришедшего на игру в футболке защитника принципиальных соперников «Бетиса» Диего Карлоса, и заставили его надеть толстовку, чтобы скрыть майку.

Экономика Госуслуги выбиваются из трафика Обеспечение бесплатного доступа к социально значимым ресурсам грозит операторам и интернет-компаниям затратами более чем в 150 млрд руб. в год, и из-за роста объемов потребляемого трафика они будут только увеличиваться.

Общество Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.

Здоровье Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.

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Общество Власти Китая попросили ученых Сибири помочь в борьбе с коронавирусом Как сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", в обращении говорится о "включении научных ресурсов Сибирского отделения в работу, которую сейчас ведет Китай для борьбы с коронавирусной инфекцией".