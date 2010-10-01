Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъUrals дешевеет в долларах и рублях

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Urals дешевеет в долларах и рублях Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум.
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Политика

Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире

Президент США Дональд Трамп пообещал создать в стране самые мощные ядерные силы в мире.
Lenta.ru вчера в 23:36
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
РИА Новости вчера в 12:20
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Шоу «Док-Ток» с Гордоном и Собчак стартует на Первом канале

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Сын Пеле рассказал, что его отец в депрессии и не выходит из дома

Матч ТВ вчера в 13:19
Армия и оружие

США и Украина планируют наблюдательный полет над территорией России

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил о том, что с 10 по 14 февраля американские и украинские военные исследуют территорию России.
NewInform 09 февраля в 18:33
Авто

Опубликованы официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris

Компания «Хендэ Мотор СНГ» опубликовала первые официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris для российского рынка.
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Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Российская газета вчера в 04:46
Общество

В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Российская газета вчера в 12:14
Хоккей

В НХЛ появился дефицит клюшек из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса в НХЛ появилась проблема с нехваткой клюшек, сообщает Boston Globe.
Чемпионат вчера в 17:14
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Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса

Интерфакс вчера в 09:15
Футбол

Подростка в футболке «Севильи» выгнали со стадиона «Бетиса»

Курьёз произошёл во время матча 23-го тура чемпионата Испании «Бетиса» с «Барселоной» (2:3). Болельщики заметили подростка, пришедшего на игру в футболке защитника принципиальных соперников «Бетиса» Диего Карлоса, и заставили его надеть толстовку, чтобы скрыть майку.
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Авто

Спецверсию для бездорожья получил Jeep Wrangler

В свою очередь, специалистам бренда пришлось существенно доработать популярный внедорожник Jeep Wrangler.
Faktom вчера в 15:06
Экономика

Госуслуги выбиваются из трафика

Обеспечение бесплатного доступа к социально значимым ресурсам грозит операторам и интернет-компаниям затратами более чем в 150 млрд руб. в год, и из-за роста объемов потребляемого трафика они будут только увеличиваться.
Коммерсантъ вчера в 17:17
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Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
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Единоборства

Джонс о бое с Рейесом: «Победил и извлек множество уроков»

Sports.ru вчера в 01:29
Общество

Рассмеявшуюся из-за дотаций льготникам ведущую ВГТРК «пока не уволили»

Ведущая программы «Вести-Камчатка» рассмеялась во время записи выпуска, читая новость о повышении с 1 февраля социальных выплат.
Говорит Москва вчера в 16:30
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Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
Medical Note 09 февраля в 22:20
Армия и оружие

Ярош допустил возможность «силовой зачистки» Донбасса

Бывший депутат Рады и экс-глава запрещённой в РФ группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил о возможной «силовой зачистке» Донбасса.
Газета Кемерова вчера в 23:46
Авто

Кроссовер Renault Duster оснастили новым турбомотором от Mercedes

Французская компания Renault официально презентовала в Индии новый паркетник Renault Duster.
Faktom 09 февраля в 02:03
Здоровье

Минздрав раскрыл смертность из-за врачебных ошибок

В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей.
Национальная служба новостей 08 февраля в 07:42
Кино

На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»

Первый канал 09 февраля в 23:09
Происшествия

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38

В региональном центре медицины катастроф РИА Новости рассказали, что количество пострадавших в ДТП с автобусом в Кемеровской области возросло до 38.
Аргументы и Факты 09 февраля в 14:46
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Политика

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Вести.Ru вчера в 16:57
Общество

Власти Китая попросили ученых Сибири помочь в борьбе с коронавирусом

Как сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", в обращении говорится о "включении научных ресурсов Сибирского отделения в работу, которую сейчас ведет Китай для борьбы с коронавирусной инфекцией".
Российская газета вчера в 07:55
Шоу-бизнес

На премии «Оскар» актрису сравнили с лобстером из-за платья

Пользователи «Инстагарм» высмеяли образ актрисы, сравнив ее с лобстером и спагетти.
RuNews24.ru вчера в 04:13
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
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Эпидемический порог ОРВИ и гриппа превышен в 37 регионах России

В России Роспотребнадзор отмечает рост недельных эпидемических порогов ОРВИ и гриппа среди населения страны.
Вести.Ru вчера в 21:46
Наука

«В ряде случаев без адъювантов не обойтись»

Впервые в начале XX века, в 1925 году, Гастон Рамон предложил для усиления иммунного ответа применять некие вещества, которые за их свойства назвал адъювантами (" помогающими").
Индикатор вчера в 15:40
Кино

«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд

РБК 09 февраля в 09:55
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