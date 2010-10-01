Энергетика
КоммерсантъUrals дешевеет в долларах и рублях
Urals дешевеет в долларах и рублях Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум.
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Политика
Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире
Президент США Дональд Трамп пообещал создать в стране самые мощные ядерные силы в мире.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
Культура
Шоу «Док-Ток» с Гордоном и Собчак стартует на Первом канале
Футбол
Сын Пеле рассказал, что его отец в депрессии и не выходит из дома
Армия и оружие
США и Украина планируют наблюдательный полет над территорией России
Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил о том, что с 10 по 14 февраля американские и украинские военные исследуют территорию России.
Авто
Опубликованы официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris
Компания «Хендэ Мотор СНГ» опубликовала первые официальные фотографии обновленного Hyundai Solaris для российского рынка.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Хоккей
В НХЛ появился дефицит клюшек из-за коронавируса
Из-за эпидемии коронавируса в НХЛ появилась проблема с нехваткой клюшек, сообщает Boston Globe.
Происшествия
Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса
Футбол
Подростка в футболке «Севильи» выгнали со стадиона «Бетиса»
Курьёз произошёл во время матча 23-го тура чемпионата Испании «Бетиса» с «Барселоной» (2:3). Болельщики заметили подростка, пришедшего на игру в футболке защитника принципиальных соперников «Бетиса» Диего Карлоса, и заставили его надеть толстовку, чтобы скрыть майку.
Авто
Спецверсию для бездорожья получил Jeep Wrangler
В свою очередь, специалистам бренда пришлось существенно доработать популярный внедорожник Jeep Wrangler.
Экономика
Госуслуги выбиваются из трафика
Обеспечение бесплатного доступа к социально значимым ресурсам грозит операторам и интернет-компаниям затратами более чем в 150 млрд руб. в год, и из-за роста объемов потребляемого трафика они будут только увеличиваться.
Общество
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Единоборства
Джонс о бое с Рейесом: «Победил и извлек множество уроков»
Общество
Рассмеявшуюся из-за дотаций льготникам ведущую ВГТРК «пока не уволили»
Ведущая программы «Вести-Камчатка» рассмеялась во время записи выпуска, читая новость о повышении с 1 февраля социальных выплат.
Здоровье
Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика
Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
Армия и оружие
Ярош допустил возможность «силовой зачистки» Донбасса
Бывший депутат Рады и экс-глава запрещённой в РФ группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил о возможной «силовой зачистке» Донбасса.
Авто
Кроссовер Renault Duster оснастили новым турбомотором от Mercedes
Французская компания Renault официально презентовала в Индии новый паркетник Renault Duster.
Здоровье
Минздрав раскрыл смертность из-за врачебных ошибок
В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей.
Кино
На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»
Происшествия
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38
В региональном центре медицины катастроф РИА Новости рассказали, что количество пострадавших в ДТП с автобусом в Кемеровской области возросло до 38.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Политика
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Общество
Власти Китая попросили ученых Сибири помочь в борьбе с коронавирусом
Как сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", в обращении говорится о "включении научных ресурсов Сибирского отделения в работу, которую сейчас ведет Китай для борьбы с коронавирусной инфекцией".
Шоу-бизнес
На премии «Оскар» актрису сравнили с лобстером из-за платья
Пользователи «Инстагарм» высмеяли образ актрисы, сравнив ее с лобстером и спагетти.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Здоровье
Эпидемический порог ОРВИ и гриппа превышен в 37 регионах России
В России Роспотребнадзор отмечает рост недельных эпидемических порогов ОРВИ и гриппа среди населения страны.
Наука
«В ряде случаев без адъювантов не обойтись»
Впервые в начале XX века, в 1925 году, Гастон Рамон предложил для усиления иммунного ответа применять некие вещества, которые за их свойства назвал адъювантами (" помогающими").
Кино