Urals дешевеет в долларах и рублях Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум.

Urals дешевеет в долларах и рублях

Общество В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.

Экономика Часть россиян прекратили платить по ипотеке Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.

Экономика РБК: Минфин предложил перевести расчеты авиаотрасли в рубли Минфин предложил отказаться от долларов и перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Общество Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.

Шоу-бизнес Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.

Происшествия Российский студент умер на уроке физкультуры В Ленинградской области студент умер во время урока физкультуры. Об этом сообщил Следственный комитет по региону.

Экономика В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.