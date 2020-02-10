Энергетика
КоммерсантъUrals дешевеет в долларах и рублях
Urals дешевеет в долларах и рублях Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум.
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Общество
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на чемпионат мира
Не исключено, что в состав сборной войдет Саид Халили. Но окончательно тренеры еще не решили.
Здоровье
В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 20 тысяч человек
Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в России остаются 20 тысяч человек.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Армия и оружие
Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109
Как минимум 109 американских военнослужащих получили контузии при ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
Хоккей
Тротц: «Поставил бы на то, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки»
Тротц отметил, что поставил бы деньги на то, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Тротц провёл четыре сезона у руля "столичных".
Общество
В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта
Шоу-бизнес
Поклонники уверены, что у Кристины Орбакайте очень красивая семья
Многие отметили, что очень любят семью Кристины Орбакайте и считают, что сейчас звезда выглядит очень счастливой рядом с мужем и дочерью.
Космос
Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу
В США запустили ракету-носитель «Атлас-5» с исследовательским космическим аппаратом для изучения Солнца Solar Orbiter.
Экономика
РБК: Минфин предложил перевести расчеты авиаотрасли в рубли
Минфин предложил отказаться от долларов и перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Здоровье
Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома
Здоровье
Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах РФ
Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Гаджеты
Samsung показала новый складной телефон на «Оскаре»
Ролик с раскладушкой Samsung показали на церемонии кинопремии во время одного из рекламных блоков.
Общество
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Экономика
Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка
Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Общество
Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Происшествия
Российский студент умер на уроке физкультуры
В Ленинградской области студент умер во время урока физкультуры. Об этом сообщил Следственный комитет по региону.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Экономика
В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России
Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
Культура
Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале
Спорт
В Норвегии заявили об уничтожении российских лыжных гонок
Норвежские журналисты считают, что российские лыжные гонки уничтожают сами себя.
Кино
В Лос-Анджелесе вручили премию «Оскар»
Лучшим актером признан Хоакин Феникс, сыгравший роль Джокера в одноименном фильме.
Культура
Новую выставку «Женщины и цветы» откроют в музее «Садовое кольцо»
Сотрудники музея «Садовое кольцо» 18 февраля откроют коллективную выставку живописи «Женщины и цветы».
Авто
Госсредства на льготное автокредитование могут закончиться в марте
Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 году, могут закончиться к концу марта, сообщил своим дилерам АвтоВАЗ.
Армия и оружие
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
Украинская волонтерка Ольга Решетилова рассказала в своем Facebook о том, как военнослужащие 56-й бригады ВСУ перед своей ротацией занимались мародерством в селе Пески, расположенном на линии соприкосновения в пригороде Донецка.