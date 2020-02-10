Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъUrals дешевеет в долларах и рублях

Urals дешевеет в долларах и рублях Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Urals дешевеет в долларах и рублях

Коммерсантъ14:23

Беда пришла откуда не ждали

Росбалт10:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:54, Ашберн
Кино

В соцсетях появились фотографии со съемок продолжения «Сватов»

Piter.tv 03:55
Общество

В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Газета.Ru 16:16
Биатлон

Назван состав сборной России по биатлону на чемпионат мира

Не исключено, что в состав сборной войдет Саид Халили. Но окончательно тренеры еще не решили.
КМВ Новости 06:36
Здоровье

В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 20 тысяч человек

Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в России остаются 20 тысяч человек.
МордовМедиа 09:07
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Российская газета 04:46
Экономика

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Lenta.ru 03:24
Армия и оружие

Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109

Как минимум 109 американских военнослужащих получили контузии при ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
РИА Новости 17:20
Хоккей

Тротц: «Поставил бы на то, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки»

Тротц отметил, что поставил бы деньги на то, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Тротц провёл четыре сезона у руля "столичных".
Sport.ru 13:59
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1016 человек

REGNUM 19:50
Общество

В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта

РИА Новости вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Поклонники уверены, что у Кристины Орбакайте очень красивая семья

Многие отметили, что очень любят семью Кристины Орбакайте и считают, что сейчас звезда выглядит очень счастливой рядом с мужем и дочерью.
Летидор 02:15
Космос

Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу

В США запустили ракету-носитель «Атлас-5» с исследовательским космическим аппаратом для изучения Солнца Solar Orbiter.
REGNUM 01:35
Экономика

РБК: Минфин предложил перевести расчеты авиаотрасли в рубли

Минфин предложил отказаться от долларов и перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:20
Здоровье

Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома

Российская газета 07:13
Здоровье

Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах РФ

Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Интерфакс 20:51
Гаджеты

Samsung показала новый складной телефон на «Оскаре»

Ролик с раскладушкой Samsung показали на церемонии кинопремии во время одного из рекламных блоков.
Lenta.ru 05:19
Общество

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru 15:10
Экономика

Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка

Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 04:13
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Общество

Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Газета.Ru 13:00
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Газета.Ru 15:42
Происшествия

Российский студент умер на уроке физкультуры

В Ленинградской области студент умер во время урока физкультуры. Об этом сообщил Следственный комитет по региону.
Lenta.ru 17:03
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъ 19:59
Экономика

В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
РИА Новости 12:53
Культура

Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале

Экспресс газета вчера в 12:02
Спорт

В Норвегии заявили об уничтожении российских лыжных гонок

Норвежские журналисты считают, что российские лыжные гонки уничтожают сами себя.
ProstoProSport 10:51
Кино

В Лос-Анджелесе вручили премию «Оскар»

Лучшим актером признан Хоакин Феникс, сыгравший роль Джокера в одноименном фильме.
Город55.ру 00:01
Культура

Новую выставку «Женщины и цветы» откроют в музее «Садовое кольцо»

Сотрудники музея «Садовое кольцо» 18 февраля откроют коллективную выставку живописи «Женщины и цветы».
Мещанская Слобода 02:13
Авто

Госсредства на льготное автокредитование могут закончиться в марте

Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 году, могут закончиться к концу марта, сообщил своим дилерам АвтоВАЗ.
Коммерсантъ 18:42
Армия и оружие

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком

Украинская волонтерка Ольга Решетилова рассказала в своем Facebook о том, как военнослужащие 56-й бригады ВСУ перед своей ротацией занимались мародерством в селе Пески, расположенном на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
РИА Новости 18:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное