Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъUrals дешевеет в долларах и рублях

Urals дешевеет в долларах и рублях Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум.
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Urals дешевеет в долларах и рублях

Коммерсантъвчера в 14:23

Андрей Бунич: Транзит власти Путина закончится шоковой терапией

Свободная Пресса05:56
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Политика

Украинские СМИ пишут об отставке главы офиса Зеленского

По словам пяти источников «УП» («Украинская правда»), Богдан разговаривал о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля, — говорится в заявлении.
iReactor вчера в 17:09
Армия и оружие

В Кремле оценили ситуацию в Идлибе

В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из сирийского Идлиба.
Росбалт 05:34
Политика

В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Майдану

Говорится в фильме и о прямом участии в управлении страной кураторов из США, в частности, Джо Байдена.
ТВ Центр вчера в 06:52
Политика

Кремль назвал Козака куратором по Украине

Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.
РБК 05:05
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram

Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали на беседу в отделение МВД по Таганскому району Москвы. Об этом сообщил портал Super.ru.
РИА Новости вчера в 13:16
Технологии

В IBM назвали главные угрозы для бизнеса в 2019 году

Среди основных проблем в кибербезопасности в IBM назвали некорректную настройку компаниями облачных систем на фоне существенного роста этого сегмента, вирусы-шифровальщики, которые используют банковские трояны для атак, а также случаи мошенничества для получения доступа к конфиденциальным данным на стриминговых сервисах, в социальных сетях, в частности, от Google и Apple.
Известия 06:00
Хоккей

Кучеров оформил дубль, «Тампа» победила «Коламбус»

Вести.Ru вчера в 22:44
Происшествия

Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником

Газета.Ru вчера в 15:58
Политика

Преемница Меркель ушла в отставку

Глава Христианско-демократической партии Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которой прочили кресло канцлера после ухода Ангелы Меркель в 2021 году, уходит в отставку.
BFM.ru вчера в 08:56
Общество

Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
RT на русском 03:43
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Армия и оружие

СМИ: боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии в Идлибе

Как уточняет газета Turkiye, вертолет был сбит в районе населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб.
ТАСС 05:37
Гаджеты

Появился официальный трейлер линейки Samsung Galaxy S20

The GEEK 00:21
Политика

Мишустин сообщил, что начинает поездки по регионам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что начинает серию поездок по регионам, чтобы посмотреть как обстоят дела в реальности и найти сферы, в которых необходимо усилить работу.
РИА Новости 05:32
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Политика

Партия Зеленского заметила гибель украинской промышленности

На Украине падает промышленное производство, что свидетельствует о гибели украинской промышленности, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский в эфире телеканала 112.
REGNUM вчера в 20:54
Культура

«Оскар» установил антирекорд по просмотрам

ИА InterMedia 04:42
Культура

Россияне выберут площадки фестивалей «Культурного кода»

В России открылось голосование за выбор трех площадок, в которых пройдут креативные фестивали в рамках проекта «Культурный код», запущенного совместно президентской платформой «Россия — страна возможностей» и ОНФ.
Lenta.ru 05:12
Армия и оружие

Ярош рассказал о возможности захватить Донецк и Луганск в 2014 году

Украинская армия имела возможность вернуть под свой контроль Донецк и Луганск в 2014 году.
Lenta.ru 04:08
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor получили стабильную версию Android 10

Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
ToDay News Ufa вчера в 05:27
Происшествия

Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии

Lenta.ru 05:33
Общество

Витренко не заплатили за победу над «Газпромом»

На прошлой неделе Юрий Витренко в интервью Liga.net заявил, что «Нафтогаз» получит в качестве премии 1% от выплаченных «Газпромом» $2,9 млрд, не уточнив, впрочем, как будут распределяться премиальные внутри компании.
Нефтегазовая вертикаль 06:01
Шоу-бизнес

Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену

Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
Суть событий вчера в 01:09
Политика

Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ

В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
REGNUM 04:55
Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Известия 09 февраля в 15:00
Шоу-бизнес

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса.
Piter.tv 01:49
Происшествия

Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился

Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
Lenta.ru 05:22
Технологии

Игроков в Red Dead Online атакуют двухголовые скелеты

News.ru 04:33
Армия и оружие

Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск — Алеппо

Армия Башара Асада впервые с 2012 года восстановила контроль над всей международной автотрассой M5 Дамаск — Алеппо, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.
РИА Новости 04:02
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru 05:45
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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