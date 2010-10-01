Urals дешевеет в долларах и рублях Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум.

Urals дешевеет в долларах и рублях

Политика Украинские СМИ пишут об отставке главы офиса Зеленского По словам пяти источников «УП» («Украинская правда»), Богдан разговаривал о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля, — говорится в заявлении.

Политика Кремль назвал Козака куратором по Украине Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.

Технологии В IBM назвали главные угрозы для бизнеса в 2019 году Среди основных проблем в кибербезопасности в IBM назвали некорректную настройку компаниями облачных систем на фоне существенного роста этого сегмента, вирусы-шифровальщики, которые используют банковские трояны для атак, а также случаи мошенничества для получения доступа к конфиденциальным данным на стриминговых сервисах, в социальных сетях, в частности, от Google и Apple.

Политика Преемница Меркель ушла в отставку Глава Христианско-демократической партии Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которой прочили кресло канцлера после ухода Ангелы Меркель в 2021 году, уходит в отставку.

Общество Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.

Политика В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.

Политика Мишустин сообщил, что начинает поездки по регионам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что начинает серию поездок по регионам, чтобы посмотреть как обстоят дела в реальности и найти сферы, в которых необходимо усилить работу.

Общество Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы» Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.

Политика Партия Зеленского заметила гибель украинской промышленности На Украине падает промышленное производство, что свидетельствует о гибели украинской промышленности, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский в эфире телеканала 112.

Культура Россияне выберут площадки фестивалей «Культурного кода» В России открылось голосование за выбор трех площадок, в которых пройдут креативные фестивали в рамках проекта «Культурный код», запущенного совместно президентской платформой «Россия — страна возможностей» и ОНФ.

Общество Витренко не заплатили за победу над «Газпромом» На прошлой неделе Юрий Витренко в интервью Liga.net заявил, что «Нафтогаз» получит в качестве премии 1% от выплаченных «Газпромом» $2,9 млрд, не уточнив, впрочем, как будут распределяться премиальные внутри компании.

Происшествия Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.