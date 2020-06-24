Энергетика
КоммерсантъUrals подорожала в Европе до $45-46 за баррель
Российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на $7, до $45–46 за баррель.
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с чего всё началось
Российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на 7 долларов, до 45-46 долларов за баррель, марка по-прежнему торгуется с премией Brent, которая однако снизилась и теперь составляет 1,55 доллара за баррель на Северо-Западном рынке и 2,55 доллара на Южном, говорится в материалах международного ценового агентства Argus.РИА Новости09:38
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Общество
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Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
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Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Политика
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На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
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Общество
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Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
Политика
Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
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Политика
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Российская газета 10:50
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Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России
Обновленные цены на Battle Pass 2020: стандартный Battle Pass 2020 — 689 ₽; Battle Pass 2020 + 50 уровней — 2 019 ₽; Battle Pass 2020 + 100 уровней — 3 109 ₽; 5 уровней — 172 ₽; 11 уровней — 345 ₽; 24 уровня — 689 ₽. Ранее стало известно, что Valve продлила длительность Боевого пропуска на одну неделю.
Dota2.ru 12:58
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
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Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ 17:55
Общество
ПФР разъяснил порядок получения выплаты на детей до 16 лет
«Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка», — говорится в сообщении.
ФАН 09:07
Армия и оружие
В Москве завершился Парад Победы
В Москве завершился военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Парламентская газета 04:22
Политика
В Кремле сообщили, кто из иностранных лидеров посетит парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, кто из лидеров иностранных государств посетит парад Победы в Москве.
Дождь вчера в 10:38
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
Футбол
«Локомотив» изолировался на базе в Баковке
Футболисты и тренеры московского "Локомотива" отправились на подмосковную базу в Баковку. Там они будут соблюдать режим самоизоляции.
Вести.Ru 08:35
Авто
Автомобили Lada дорожают в два раза быстрее иномарок
Темпы роста цен на седан LADA Vesta за последние шесть месяцев оказались более чем в два раза выше, чем у KIA Rio и Hyundai Solaris.
Автоновости дня 06:09
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Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ
Режиссер и музыкант Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот".
Российская газета 10:28
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США могут ввести новые пошлины на европейские товары объемом $3,1 млрд
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых пошлин на европейские товары общим объемом порядка $3,1 млрд евро в год в качестве следующего шага в споре с Евросоюзом по вопросу субсидирования авиакомпаний.
Росбалт 17:20
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В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
Газета.Ru 17:19
Киберспорт
О World of Warcraft: Shadowlands расскажут 8 июля
Blizzard намеревалась провести прямую трансляцию, посвящённую презентации дополнения Shadowlands к World of Warcraft, в начале июня.
Игромания.ру 12:47
Армия и оружие
Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади
ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
Политика
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РИА Новости 10:46
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня вчера в 14:30
Наука
С падением Римской республики связали извержение вулкана на Аляске
Международная команда ученых установила, что падение Римской республики и государства Птолемеев в Египте ускорило извержение вулкана Окмок на Аляске.
МедиаПоток вчера в 05:35
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Reuters сообщил о предстоящих переговорах Путина с Макроном
Президент России Владимир Путин проведет 26 июня переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
РБК 17:49