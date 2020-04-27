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Футбол РФС: «Считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ» В любом случае считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ. Главное сейчас — сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону.

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