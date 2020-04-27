Энергетика
РБКUrals стал дороже североморской нефти
Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже североморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus.
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Комментарии
Общество
Матвиенко назвала невозможным полный переход на дистанционное обучение
Ранее 27 апреля министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что к дистанционному формату обучения оказались готовы не все школы и учителя.
РБК 09:41
Политика
Минприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории
Кобылкин на совещании у президента России по ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны отметил, что даже если предварительные данные синоптиков не подтвердятся, то лето 2020 наверняка войдет в пятерку самых жарких за всю историю.
Вести.Ru 08:32
Космос
Китай представил название для своей первой миссии на Марс
РБК 24 апреля в 13:56
Общество
«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов
Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
ТАСС 10:17
Экономика
В странах Персидского залива растет число заразившихся коронавирусом
Как отметили в минздраве, в основном коронавирус выявляется у иностранных рабочих, которые были изолированы из-за контактов с ранее заболевшими, число инфицированных продолжает расти, потому что страна вышла на пик по числу заболевших.
РИА Новости 10:28
Политика
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor 02:31
Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Общество
Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил конечную точку следования, и сомнений в том, что судно следует в Балтийское море, не остается.
Евразия Daily вчера в 08:41
Здоровье
Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
АиФ Нижний Новгород 04:31
Финансы
К июлю рубль вернет свой докризисный курс
Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", проанализировал ситуацию в мире и дал прогноз о начале восстановления финансовых рынков.
Российская газета 25 апреля в 23:00
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Авто
«АвтоВАЗ» остановит производство
«АвтоВАЗ» остановит производство машин до середины мая, решение принято на фоне пандемии коронавируса и длительных майских выходных, сообщил председатель профсоюза автозавода Сергей Зайцев.
Sibnet Новости 08:58
Космос
Как выглядит Земля с поверхности Луны: удивительная анимация
Популярная механика 07:18
Общество
В Италии объявили о смягчении карантина с 4 мая
В понедельник, 27 апреля, стало известно, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о смягчении карантина в стране с 4 мая.
Форпост Северо-Запад 03:11
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Футбол
Игнашевич извинился перед болельщиками «Локомотива» за уход в ЦСКА
Знаю, причинил боль многим болельщикам «Локомотива».
ODDS.ru 09:12
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
RT на русском 07:21
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Общество
Вологодская область вводит электронные пропуска для въезда в регион
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил ввести электронные пропуска для въезда в регион.
Газета.Ru 09:55
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Lenta.ru 06:04
Общество
Роспотребнадзор призывает россиян оставаться дома на майские праздники
Жители России должны оставаться дома в период майских праздников, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Smolnarod.ru вчера в 15:01
Авто
Конкуренты Nio и Xpeng объединили зарядные сервисы
Зарядные станции Nio отныне отображаются в официальном приложении Xpeng Motors, а значит, клиенты смогут легко найти ближайший терминал, оплатить его услуги онлайн или сканировать промокод для бесплатного пополнения батареи.
Драйв 07:07
Футбол
РФС: «Считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ»
В любом случае считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ. Главное сейчас — сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону.
Бомбардир.ру 08:29
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Энергетика
Цена нефти WTI упала более чем на 20%
В понедельник, 27 апреля, к 13:52 стоимость июньских фьючерсов нефти марки WTI упала более чем на 20%, до $14,09 за баррель.
Право.ру 07:59
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Экономика
Минпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании.
RT на русском 05:11