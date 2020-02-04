Транспорт

РБКРБК«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании. Ранее на борт ее самолета, выполнявшего рейс из китайского Сяньяна (800 км от Уханя) в Екатеринбург, не пустили 70 граждан СНГ, писал «Коммерсантъ».
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«Уральские авиалинии» объяснили отказ вывозить из Китая граждан СНГ

- РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с февраля имеет право перевозить на чартерных рейсах из Китая только россиян, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе авиаперевозчика.
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