- РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с февраля имеет право перевозить на чартерных рейсах из Китая только россиян, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе авиаперевозчика.

с чего всё началось

«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании. Ранее на борт ее самолета, выполнявшего рейс из китайского Сяньяна (800 км от Уханя) в Екатеринбург, не пустили 70 граждан СНГ, писал «Коммерсантъ».

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