Транспорт
РБК«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании. Ранее на борт ее самолета, выполнявшего рейс из китайского Сяньяна (800 км от Уханя) в Екатеринбург, не пустили 70 граждан СНГ, писал «Коммерсантъ».
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- РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с февраля имеет право перевозить на чартерных рейсах из Китая только россиян, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе авиаперевозчика.РИА Новости01:59
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«Уральские авиалинии» не взяли на борт около 70 пассажиров, летевших из Китая в Екатеринбург
Екатеринбург Онлайнвчера в 22:33
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