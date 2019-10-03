Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила с 7 февраля рейсы из Екатеринбурга в китайские города Сиань и Ордос. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, рейсы были регулярными. Причина отмены — вспышка коронавируса, который продолжает распространяться по всему миру.

«Уральские авиалинии» отменили два рейса в Китай

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