Общество
iReactor«Уральские авиалинии» отменили два рейса в Китай
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила с 7 февраля рейсы из Екатеринбурга в китайские города Сиань и Ордос. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, рейсы были регулярными. Причина отмены — вспышка коронавируса, который продолжает распространяться по всему миру.
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Политика
Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.
Армия и оружие
Пентагон признал потерю самолёта в Афганистане
Ответственность за крушение самолёта взяли на себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Политика
Трамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который связал выделение военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Политика
Зеленский обвинил СССР в Холокосте и развязывании Второй мировой войны
В Польше в Освенциме в ходе совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой президент Украины Владимир Зеленский обвинил Сталина в сговоре с Гитлером, СССР в холокосте и развязывании Второй мировой войны.
Общество
В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Политика
КС Украины отказался рассматривать закон об особом статусе Донбасса
Конституционный суд отказался рассматривать конституционность закона об особом статусе Донбасса, сообщила в понедельник пресс-служба КС Украины.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову
Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Общество
Как у россиян изменится жизнь с 1 февраля
Начиная с 1 февраля при увольнении сотрудников кадровая служба или бухгалтерия обязана будет выдавать россиянам на руки сведения об их трудовой деятельности по форме СТД-Р.
Общество
Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в США
Американский баскетболист Коби Брайант, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в течение 20 сезонов за «Лос-Анджелес Лейкерс», погиб в результате падения вертолета в Калифорнии.
Кино
Александр Петров получил премию «Золотой орел» за лучшую роль
Александр Петров стал лучшим актером 2019 года по версии национальной кинематографической премии «Золотой орел».
Игры
В DOOM Eternal вообще не будет микротранзакций и виртуального магазина
Творческий руководитель DOOM Eternal Хьюго Мартин в переписке на Facebook подтвердил, что в шутере не будет ни микротранзакций, ни даже виртуального магазина.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
Политика
Японца задержали в России за попытку получить секретные данные
Во Владивостоке задержали японского журналиста, который пытался получить секретные данные о состоянии армии России на Дальнем Востоке.
Происшествия
В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по дороге в школу
Четырнадцатилетняя школьница умерла по дороге в школу в Домодедово, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру Подмосковья.
Происшествия
Отец, бросивший детей в «Шереметьево», найден
Общество
Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года
Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года.
Экономика
Аналитики ЦБ назвали главные причины низких промышленных инвестиций
Основными причинами недостаточных инвестиций в российской промышленности (без учета компаний ТЭК) являются дефицит средств на счетах, дорогие кредиты и сильная неопределенность в экономике.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
Энергетика
Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий внесение изменений в соглашение с Россией о поставках природного газа.
Происшествия
Школьники устроили шашлыки на Вечном огне в Махачкале
Школьники устроили танцы и шашлыки на Вечном огне в Махачкале.
Общество
ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исправила с "умеренного" на "повышенный" оценку риска заражения новым коронавирусом на международном уровне, передает агентство Франс Пресс.
Хоккей
«Ак Барс» победил «Трактор» в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Космос
Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле
Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Космос
Ученые России и США хотят объединиться, чтобы найти общий «Марс»
Российские и американские ученые готовятся в этом году вместе «лететь» на Луну и Марс.