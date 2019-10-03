Общество
МИР 24«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила о приостановке полетов в Китай в связи со вспышкой коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
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Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Афганистане
Общество
Названа причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина
Протоиерей Всеволод Чаплин скончался от острой ишемической болезни сердца, об этом стало известно в результате вскрытия, передает "112".
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Футбол
Сергей Юран снова возглавил «Химки»
Юран уже работал в подмосковном клубе в 2008 году. Напомним, ранее пост главного тренера команды покинул Андрей Талалаев.
Политика
Трамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который связал выделение военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
Политика
Путин назначил первого замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова.
Хоккей
Брагин войдет в тренерский штаб СКА
Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Гаджеты
Почти все новые CPU AMD сильно упали в цене
Ryzen 7 3800X с восемью ядрами продается за 340 долларов, то есть на 60 долларов ниже рекомендованной цены.
Общество
Китай опередил Россию по производству и экспорту вооружений
Китай занимает вторую, после США, строчку в мире по объему производства вооружений и их продаж, Россия спустилась на третье место.
Политика
Кремль ответил на прошение израильтянки Иссахар о помиловании
В Кремле подтвердили, что Наама Иссахар, приговоренная в России к семи с половиной годам колонии по делу о контрабанде гашиша, подала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании.
Авто
В сети появилось фото обновлённого Hyundai Santa Fe
Снимок рестайлингового Hyundai Santa Fe в камуфляже обнародовало издание KCB.
Происшествия
Разведчик из ДНР задержан за стрельбу в Киеве
В Киеве задержан ополченец ДНР, ранивший полицейского из пистолета, утверждает департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Политика
Юрий Чайка представлен в должности полпреда президента в СКФО
Бывший генпрокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где представлен в качестве полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, передает корреспондент ТАСС.
Политика
Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Общество
Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян
Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в систему социальной защиты населения.
Биатлон
Халиуллина выиграла индивидуальную гонку на ЧМ среди юниоров и юношей
Россиянка Анастасия Халиуллина победила в индивидуальной гонке на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону среди юниоров и юношей, который проходит в Швейцарии.
Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Общество
В отрезанных снегом алтайских селах начался дефицит продуктов
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Общество
Макрон отметил роль Красной армии в освобождении Освенцима
Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши.
Происшествия
Оба водителя погибли при столкновении фуры и легковушки в Ленобласти
В результате ДТП оба водителя скончались на месте.