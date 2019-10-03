Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила о приостановке полетов в Китай в связи со вспышкой коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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