Коронавирус
ИА Красная Весна«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии
Рейсы компании «Уральские авиалинии» из Индии отменены согласно решению Росавиации, сообщила 8 апреля пресс-служба авиакомпании.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Москвичи и питерцы, которые возвращаются из Индии, боятся лететь через Екатеринбург
Европейско-Азиатские новостивчера в 09:17
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 04:15, Ашберн
Общество
В России за сутки выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом
Следом идет Санкт-Петербург - 34 новых инфицированных. Всего в России на данный момент зафиксировано 8672 случаев заражения коронавирусом.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Общество
В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона
Зараженный коронавирусом британский премьер-министр Борис Джонсон оставил позади кризисную ночь.
Экономика
Более половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами
Более половины (51%) россиян с ипотекой не смогут воспользоваться правом на кредитные каникулы из-за лимитов, установленных правительством, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Происшествия
В Нижегородской области рассказали о пострадавших при взрыве газа
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме.
Общество
В России за сутки выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено 1175 новых случая коронавируса.
Общество
«Проект» рассказал о резиденции Дмитрия Медведева на острове в Астраханской области
Работавший на строительстве резиденции Константин Петрусенко рассказал «Проекту», что куратором стройки был бывший одноклассник Дмитрия Медведева, президент федерации гребли России Евгений Архипов.
Космос
Ракету «Союз-2.1а» вывезли на старт для первого полета с людьми
Первый полет носителя с экипажем состоится 9 апреля. "Союз-2.1а" вывезли на старт для первого полета с людьми.
Общество
Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве
Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве.
Шоу-бизнес
Актриса сериала «Деффчонки» Галина Боб заразилась коронавирусом
Российская актриса, известная по сериалу «Деффчонки» Галина Боб рассказала, что сделала тест на коронавирус и он оказался положительным.
Общество
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Происшествия
В больницу в Коммунарке за сутки поступили 29 новых пациентов
Кино
Режиссер «Хищных птиц» объяснила провал фильма в прокате
Американский режиссер Кэти Янь, снявшая экранизацию комиксов DC «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», объяснила коммерческий провал фильма тем, что его сняла женщина.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Футбол
Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Политика
La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии
Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова впервые показала Николаева после больницы
Игоря Николаева накануне выписали из больницы в Коммунарке, куда он попал с подозрением на коронавирус.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Экономика
Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Технологии
Ростелеком проверил защищенность мобильных фитнес-приложений
Исходя из актуальности тематики эксперты «Ростелеком-Солар» проверили на уязвимость популярные мобильные фитнес-приложения (в том числе для занятий на дому) с помощью инструмента Solar appScreener.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Общество
На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове
Команда украинских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - прим. ред.) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших COVID-19.
Здоровье
На севере Крыма могут закрыть на карантин всю больницу
Армянск, Крым, 8 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В крымском городе Армянск закрыли больницу из-за угрозы заражения врачей коронавирусом.
Экономика
Сроки уплаты налогов и страховых взносов перенесены
Правительство РФ утвердило предложенный ФНС план мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях эпидемии коронавируса.
Экономика
Правительство выделило 3,5 млрд рублей для компенсации аннулированных туров
Правительство России выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей для выплаты компенсаций туристам за аннулированные туры.
Шоу-бизнес
Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери
Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Единоборства