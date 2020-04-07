Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная Весна«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии

Рейсы компании «Уральские авиалинии» из Индии отменены согласно решению Росавиации, сообщила 8 апреля пресс-служба авиакомпании.
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Генконсульство РФ в Индии рекомендует россиянам оставаться в отелях

РИА Новости03:53

«Уральские авиалинии» отменили вывозные рейсы из Индии

Profi.travel02:55

«Уральские авиалинии» анонсировали новый вывозной рейс из Индии

News.ruвчера в 11:00

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян

Коммерсантъ00:32

Росавиация не разрешила «Уральским авиалиниям» вывезти россиян из Индии

Интерфакс01:05

Москвичи и питерцы, которые возвращаются из Индии, боятся лететь через Екатеринбург

Европейско-Азиатские новостивчера в 09:17

«Уральские авиалинии» доставят россиян из Индии в Екатеринбург

ТАССвчера в 05:04
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Общество

В России за сутки выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом

Следом идет Санкт-Петербург - 34 новых инфицированных. Всего в России на данный момент зафиксировано 8672 случаев заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 03:50
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Общество

В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 02:20
Общество

В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона

Зараженный коронавирусом британский премьер-министр Борис Джонсон оставил позади кризисную ночь.
Российская газета вчера в 11:29
Экономика

Более половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами

Более половины (51%) россиян с ипотекой не смогут воспользоваться правом на кредитные каникулы из-за лимитов, установленных правительством, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Интерфакс 03:11
Происшествия

В Нижегородской области рассказали о пострадавших при взрыве газа

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме.
RT на русском 03:23
Общество

В России за сутки выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 1175 новых случая коронавируса.
Радио Sputnik 03:49
Общество

«Проект» рассказал о резиденции Дмитрия Медведева на острове в Астраханской области

Работавший на строительстве резиденции Константин Петрусенко рассказал «Проекту», что куратором стройки был бывший одноклассник Дмитрия Медведева, президент федерации гребли России Евгений Архипов.
Дождь 04:02
Космос

Ракету «Союз-2.1а» вывезли на старт для первого полета с людьми

Первый полет носителя с экипажем состоится 9 апреля. "Союз-2.1а" вывезли на старт для первого полета с людьми.
Piter.tv 06 апреля в 01:10
Общество

Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве

Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве.
Известия 03:32
Шоу-бизнес

Актриса сериала «Деффчонки» Галина Боб заразилась коронавирусом

Российская актриса, известная по сериалу «Деффчонки» Галина Боб рассказала, что сделала тест на коронавирус и он оказался положительным.
Известия 01:25
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Происшествия

В больницу в Коммунарке за сутки поступили 29 новых пациентов

BFM.ru вчера в 02:23
Кино

Режиссер «Хищных птиц» объяснила провал фильма в прокате

Американский режиссер Кэти Янь, снявшая экранизацию комиксов DC «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», объяснила коммерческий провал фильма тем, что его сняла женщина.
МИР 24 вчера в 21:43
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Футбол

Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы

Вечерняя Москва вчера в 17:29
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru вчера в 09:51
Политика

La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
РИА Новости вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова впервые показала Николаева после больницы

Игоря Николаева накануне выписали из больницы в Коммунарке, куда он попал с подозрением на коронавирус.
7Дней.ру вчера в 04:30
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Экономика

Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов

Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Газета.Ru вчера в 04:37
Технологии

Ростелеком проверил защищенность мобильных фитнес-приложений

Исходя из актуальности тематики эксперты «Ростелеком-Солар» проверили на уязвимость популярные мобильные фитнес-приложения (в том числе для занятий на дому) с помощью инструмента Solar appScreener.
Плас 03:27
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 06 апреля в 11:48
Общество

На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове

Команда украинских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - прим. ред.) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших COVID-19.
РИА Новости вчера в 19:44
Здоровье

На севере Крыма могут закрыть на карантин всю больницу

Армянск, Крым, 8 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В крымском городе Армянск закрыли больницу из-за угрозы заражения врачей коронавирусом.
REGNUM 03:44
Экономика

Сроки уплаты налогов и страховых взносов перенесены

Правительство РФ утвердило предложенный ФНС план мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях эпидемии коронавируса.
Главная книга 06 апреля в 10:43
Экономика

Правительство выделило 3,5 млрд рублей для компенсации аннулированных туров

Правительство России выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей для выплаты компенсаций туристам за аннулированные туры.
Российская газета 03:47
Шоу-бизнес

Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери

Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Вести.Ru вчера в 06:43
Единоборства

UFC определилась с точным местом боя Фергюсон — Гэтжи

Metaratings 03:26
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