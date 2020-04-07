«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян в связи с отзывом разрешения Росавиации, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании.

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян

Происшествия Почти 90 населенных пунктов в Омской области остаются без электричества после урагана Мэрия Омска сообщила, что ураганный ветер за прошедшую ночь повредил в городе десятки конструкций и машин, повалил почти 20 деревьев и стал причиной аварии на электросетях, из-за которой без электроснабжения остается микрорайон Входной с населением несколько тысяч человек.

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Общество Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву Ранее сообщалось, что вылетевший из Москвы самолет с американскими гражданами на борту приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

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Политика Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.

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