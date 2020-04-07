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КоммерсантъКоммерсантъ«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян в связи с отзывом разрешения Росавиации, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании.
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Росавиация не разрешила «Уральским авиалиниям» вывезти россиян из Индии

Интерфакс01:05

Москвичи и питерцы, которые возвращаются из Индии, боятся лететь через Екатеринбург

Европейско-Азиатские новостивчера в 09:17

«Уральские авиалинии» отменили рейс в Индию за оставшимися там россиянами

URA.Ru00:34

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян

Коммерсантъ00:32

«Уральские авиалинии» анонсировали новый вывозной рейс из Индии

News.ruвчера в 11:00

Росавиация отменила рейсы «Уральских авиалиний» по возврату туристов из Индии

Коммерсантъ Екатеринбург01:37

«Уральские авиалинии» доставят россиян из Индии в Екатеринбург

ТАССвчера в 05:04
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Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru 06 апреля в 10:56
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 21:33
Происшествия

Почти 90 населенных пунктов в Омской области остаются без электричества после урагана

Мэрия Омска сообщила, что ураганный ветер за прошедшую ночь повредил в городе десятки конструкций и машин, повалил почти 20 деревьев и стал причиной аварии на электросетях, из-за которой без электроснабжения остается микрорайон Входной с населением несколько тысяч человек.
ТАСС 01:52
Культура

Найдены новые артефакты времен Куликовской битвы

Новые артефакты времен Куликовской битвы обнаружили сотрудники музея-заповедника «Куликово поле», 6 апреля сообщил телеканал «Россия К». Специалисты обнаружили наконечники стрел, фрагменты лезвий топоров, поясные пряжки и другие артефакты.
ИА Красная Весна 06 апреля в 13:10
Происшествия

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

РБК 01:39
Здоровье

Еще шесть человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

Общее число инфицированных в регионе выросло до 18 человек Заболевших новой коронавирусной инфекцией в Алтайском крае стало больше на шесть человек.
АМИТЕЛ вчера в 13:04
Общество

В США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки

В общей сложности от коронавируса в США скончались более 12,7 тысячи человек.
BFM.ru вчера в 23:29
Общество

Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Ранее сообщалось, что вылетевший из Москвы самолет с американскими гражданами на борту приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Газета.Ru 00:11
Путешествия

Роскачество сообщило, как вернуть деньги за несостоявшуюся поездку

Если турист отказывается и хочет вернуть средства за пакетный тур, то есть два варианта развития событий.
Вечерняя Москва 02:01
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Происшествия

В Пермском крае умер пациент с коронавирусом

В Пермском крае скончался 69-летний пациент с коронавирусом, указано в официальном Telegram-канале местных властей о ситуации с COVID-19.
РИА Новости 01:56
Политика

В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:38
Энергетика

ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
Коммерсантъ вчера в 09:18
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой

Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Bimru.ru 06 апреля в 05:37
Здоровье

В Минздраве России признали, что 30% тестов на коронавирус врут

Порядка 20-30% тестов на коронавирус, использующихся в России, показывают ложные результаты, заявил директор клиники пульмонологии и респираторной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.
Live24 02:39
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 06 апреля в 15:11
Финансы

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 17:31
Происшествия

Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Интерфакс вчера в 22:19
Футбол

Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы

Вечерняя Москва вчера в 17:29
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ вчера в 13:49
Здоровье

Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке»

В домашней аптечке всегда должны быть в наличии лекарства, которые необходимы в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций: противоаллергические, для снижения температуры, антисептики для обработки ран, бинты, ватные диски, сорбенты, которые нужны при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала Романенко.
ТК Звезда вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
РИА Новости 02:21
Наука

Точные эксперименты не подтвердили наличие у нашей Вселенной дополнительных свернутых измерений

Чтобы обнаружить «утекание» части гравитационной энергии в дополнительные измерения, приходится ставить сверхточные опыты в строго контролируемых лабораторных условиях.
Naked Science вчера в 03:58
Общество

Астраханская область вошла в число наиболее изолированных регионов

Астраханская область вошла в число 14 субъектов Федерации с высоким индексом «вирусного суверенитета», выведенном экспертами фонда «Петербургская политика» в связи с пандемией коронавируса.
Астраханские новости 02:27
Финансы

Акции Лукойла: цена, прогнозы аналитиков

Прогнозы основаны на стабильном развитии эмитента. Стоимость акций «Лукойла» – прогнозы, котировки, советы экспертов на сайте «БКС Брокер».
Primpress.ru вчера в 09:56
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета вчера в 12:52
Политика

Медведев уверен, что США хотят сорвать продление договора СНВ-3

Американские партнеры препятствуют продлению Договора сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Экономика сегодня 00:51
Экономика

Сроки уплаты налогов перенесены

Сроки уплаты налогов перенесены.
Современный Предприниматель вчера в 02:05
Гаджеты

Новый бюджетный iPhone SE 2020 выйдет в начале мая

Astera 06 апреля в 07:57
Как работают Яндекс.Новости?
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