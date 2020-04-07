Коронавирус
Коммерсантъ«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян в связи с отзывом разрешения Росавиации, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании.
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Москвичи и питерцы, которые возвращаются из Индии, боятся лететь через Екатеринбург
Европейско-Азиатские новостивчера в 09:17
Росавиация отменила рейсы «Уральских авиалиний» по возврату туристов из Индии
Коммерсантъ Екатеринбург01:37
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Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Почти 90 населенных пунктов в Омской области остаются без электричества после урагана
Мэрия Омска сообщила, что ураганный ветер за прошедшую ночь повредил в городе десятки конструкций и машин, повалил почти 20 деревьев и стал причиной аварии на электросетях, из-за которой без электроснабжения остается микрорайон Входной с населением несколько тысяч человек.
Культура
Найдены новые артефакты времен Куликовской битвы
Новые артефакты времен Куликовской битвы обнаружили сотрудники музея-заповедника «Куликово поле», 6 апреля сообщил телеканал «Россия К». Специалисты обнаружили наконечники стрел, фрагменты лезвий топоров, поясные пряжки и другие артефакты.
Здоровье
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Алтайском крае
Общее число инфицированных в регионе выросло до 18 человек Заболевших новой коронавирусной инфекцией в Алтайском крае стало больше на шесть человек.
Общество
В США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки
В общей сложности от коронавируса в США скончались более 12,7 тысячи человек.
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Ранее сообщалось, что вылетевший из Москвы самолет с американскими гражданами на борту приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Путешествия
Роскачество сообщило, как вернуть деньги за несостоявшуюся поездку
Если турист отказывается и хочет вернуть средства за пакетный тур, то есть два варианта развития событий.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Происшествия
В Пермском крае умер пациент с коронавирусом
В Пермском крае скончался 69-летний пациент с коронавирусом, указано в официальном Telegram-канале местных властей о ситуации с COVID-19.
Политика
В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики
Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Энергетика
ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой
Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Здоровье
В Минздраве России признали, что 30% тестов на коронавирус врут
Порядка 20-30% тестов на коронавирус, использующихся в России, показывают ложные результаты, заявил директор клиники пульмонологии и респираторной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Финансы
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Происшествия
Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Футбол
Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Здоровье
Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке»
В домашней аптечке всегда должны быть в наличии лекарства, которые необходимы в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций: противоаллергические, для снижения температуры, антисептики для обработки ран, бинты, ватные диски, сорбенты, которые нужны при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала Романенко.
Шоу-бизнес
Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
Наука
Точные эксперименты не подтвердили наличие у нашей Вселенной дополнительных свернутых измерений
Чтобы обнаружить «утекание» части гравитационной энергии в дополнительные измерения, приходится ставить сверхточные опыты в строго контролируемых лабораторных условиях.
Общество
Астраханская область вошла в число наиболее изолированных регионов
Астраханская область вошла в число 14 субъектов Федерации с высоким индексом «вирусного суверенитета», выведенном экспертами фонда «Петербургская политика» в связи с пандемией коронавируса.
Финансы
Акции Лукойла: цена, прогнозы аналитиков
Прогнозы основаны на стабильном развитии эмитента. Стоимость акций «Лукойла» – прогнозы, котировки, советы экспертов на сайте «БКС Брокер».
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Политика
Медведев уверен, что США хотят сорвать продление договора СНВ-3
Американские партнеры препятствуют продлению Договора сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Экономика
Сроки уплаты налогов перенесены
Сроки уплаты налогов перенесены.
Гаджеты