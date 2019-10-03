Общество

URA.RuURA.Ru«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Китай из-за коронавируса

Авиакомпания «Уральские авиалинии» из-за эпидемии коронавируса отменяет некоторые рейсы в Китай. В частности, с 27 января авиакомпания приостанавливает полетную программу на о. Хайнань (Хайкоу) из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок, сообщает пресс-служба компании.
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«Уральские авиалинии» приостанавливают полеты в Китай из-за коронавируса

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