Общество
URA.Ru«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Китай из-за коронавируса
Авиакомпания «Уральские авиалинии» из-за эпидемии коронавируса отменяет некоторые рейсы в Китай. В частности, с 27 января авиакомпания приостанавливает полетную программу на о. Хайнань (Хайкоу) из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок, сообщает пресс-служба компании.
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Политика
Зеленский заявил о снижении градуса эмоций в отношениях с Польшей
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина и Польша смогли снизить градус эмоций вокруг обсуждения сложных вопросов общего прошлого.
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Политика
Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии
Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
Здоровье
Волгоградские вуз и колледж готовят тысячу медиков-целевиков
В волгоградских государственном медицинском университете и медицинском колледже по программе целевой подготовки обучаются порядка тысячи будущих докторов.
Общество
Талибы взяли ответственность за сбитый над Афганистаном самолет
Ответственность за крушение самолета американских ВВС в Афганистане взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России решением Верховного суда в 2003 году).
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Кино
Netflix представил трейлер анимационного сериала «Призрак в доспехах»
После экранизации культового аниме «Призрак в доспехах» в голливудской манере, да еще со Скарлетт Йоханссон в главной роли, стриминговый сервис Netflix тоже решил поживиться на этой франшизе и снял по ней сериал.
Политика
Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу
Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
Общество
Макрон отметил роль Красной армии в освобождении Освенцима
Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши.
Происшествия
Мужчина оставил двух сыновей в аэропорту Шереметьево
Футбол
Волгоградский «Ротор» на сборах в Турции проведет четыре спарринга
Тренерский штаб «Ротора» пригласил на второй сбор уже находившихся с командой в Турции Даниила Полубояринова и Сергея Серченкова, а также четырех потенциальных новичков.
Политика
Лукашенко принял приглашение Путина посетить парад Победы в Москве
Футбол
«Краснодар» отменил товарищеский матч с клубом из китайского Уханя
Происшествия
Появилось видео крушения вертолета, в котором находился Коби Брайант
В вертолете, который принадлежал баскетболисту, еще находились четверо человек, в том числе и 13-летняя дочь Брайанта.
Происшествия
В Махачкале подростки жарили на Вечном огне куриные окорочка
В Махачкале подростки осквернили Вечный огонь — они танцевали на мемориале памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, а также жарили куриные окорочка.
Шоу-бизнес
Королевская семья готовит дом для Гарри и Меган Маркл
Отец и старший брат принца Гарри принц Чарльз и герцог Кембриджский Уильям заявили о намерении подготовить условия для возможного возвращения Гарри и Меган Маркл в Великобританию.
Шоу-бизнес
Ларису Голубкину госпитализировали
Как сообщает телеграм-канал Mash, актрису Ларису Голубкину, звезду «Гусарской баллады» и «Сказки о царе Салтане», госпитализировали в Москве.
Авто
Новый Volvo XC90 получит электрическую версию
Учитывая, что XC90 является самой популярной моделью Volvo в США, производство кроссовера следующего поколения будет перенесено из Швеции на завод компании в Риджвилле, штат Южная Каролина, который в настоящее время выпускает S60 и сможет производить 150 тысяч автомобилей в год, когда на конвейер станет новый XC90.
Общество
Штрафовать за скручивание пробега в России не получится
Ввести ответственность за скручивание пробега на автомобиле по получится, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Биатлон
Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
Общество
Голикова назвала число семей, которые получат маткапитал в 2020 году
Около 558 тысяч семей получат материнский капитал на первого ребенка в 2020 году, 551 тыс. семей — на второго, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
Происшествия
Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов
Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Спорт
Три воспитанника Академии «Динамо» подписали профессиональные контракты с клубом
«Динамо» на своем официальном сайте сообщило о подписании профессиональных контрактов с воспитанниками Академии клуба.
Шоу-бизнес
Ирина Отиева обвинила молодых артистов в своем алкоголизме
Джазовая звезда обвинила современных молодых артистов в своем алкоголизме.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.