Общество

ТАССТАСС«Уральские авиалинии» планируют привлечь кредиты в нескольких банках

Авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит переговоры с несколькими банками для предоставления займов, помимо уже открытой кредитной линии от Сбербанка. Об этом сообщил глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов в опубликованном во вторник интервью изданию РБК.
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с чего всё началось

Глава «Уральских авиалиний» назвал сроки возобновления полетов за рубеж

Международное авиасообщение может возобновиться уже в «августе-сентябре», считает генеральный директор и крупнейший совладелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Об этом он рассказал в интервью РБК. По его прогнозу, это будет происходить постепенно, на первом этапе могут открыть страны СНГ.
РБК00:00

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Названы сроки возобновления полетов за рубеж. Прогноз главы «Уральских авиалиний»

URA.Ru02:16

Глава «Уральских авиалиний» назвал сроки возобновления полётов за границу

News.ru01:22

Глава «Уральских авиалиний» назвал сроки возобновления полетов за рубеж

РИА Новости01:55

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Коммерсантъ01:46

В «Уральских авиалиниях» предсказали скоро возобновление полётов за границу

Национальная служба новостей01:59

«Уральские авиалинии» планируют привлечь кредиты в нескольких банках

ТАСС01:55

В «Уральских авиалиниях» предупредили о сокращении авиаперевозок на 50%

РБК02:00
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Общество

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
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Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Lenta.ru 31 мая в 00:29
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Алсу впервые показала фото сына Рафаэля

Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
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Китай сообщил о готовящемся разгроме российских танков Т-90 в Индии

Издание Sohu сообщает, что КНР пригрозила уничтожить российские танки Т-90, принадлежащие Индии, которые были стянуты в район Ладакха.
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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
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Политика

Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США

«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
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В России введут штраф за брошенные автомобили

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Автоновости дня 31 мая в 02:46
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Шоу-бизнес

Дава закупил одежду на миллион рублей

StarHit.ru вчера в 12:00
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Общество

Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
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Происшествия

Алтайскому экс-борцу с коррупцией Вадиму Надвоцкому не удалось обжаловать шесть лет «строгача»

Банкфакс 02:25
Происшествия

В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга

Прокуратура направила в суд дело москвича, который распространял коронавирусные фейки ради накрутки рейтинга.
Российская газета вчера в 06:43
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Здоровье

Онколог назвал признак возможного рака кожи

Петербургский дневник 30 мая в 05:45
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Музыка

Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»

Российская газета вчера в 04:45
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Происшествия

В Астрахани полицейских подозревают в фальсификации уголовного дела

В Астрахани возбудили уголовное дело в отношении полицейских, которые подозреваются в фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, а также в незаконном задержании.
Канал 7+ 01:40
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь

1 июня в Центральной России выдалось холодным, температура на несколько градусов ниже климатической нормы.
ТИА вчера в 05:15
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Общество

МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
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Происшествия

Внедорожник наехал на полицейских во время протестов в штате Нью-Йорк

Газета.Ru 01:49
Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей мессенджера WhatsApp предупредили о новой схеме, с помощью которой мошенники могут получать доступ к их аккаунтам.
Lenta.ru вчера в 13:51
Здоровье

В Челябинской области умерли ещё два человека с COVID-19

Челябинск, 2 июня 2020, 09:17 — REGNUM В Челябинской области за сутки скончались ещё два человека с COVID-19.
REGNUM 02:17
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Политика

Украина не станет помогать России с водоснабжением Крыма

Власти Украины не намерены помогать России в решении проблемы водоснабжения Крыма, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Шоу-бизнес

Глюкоза выложила фото после бани

Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец.
Newia.ru вчера в 14:30
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Здоровье

Вирусологи объяснили задержку России на плато по COVID-19

По мнению директора Института здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, долгое нахождение России на плато связано с тем, что не была полностью прервана цепочка заражения, как в Италии, Китае и Австрии.
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Шоу-бизнес

Супруга Эмина Агаларова Алёна обратилась к сыну

Вчера наследнику Алёны исполнилось уже 13 лет. В честь такого события Гаврилова опубликовала снимок с родным для себя человеком.
OvideO.ru вчера в 17:27
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Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов

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Общество

Трамп прятался в бункере во время беспорядков в Вашингтоне

Во время протестов у Белого дома в ночь с пятницы на субботу президент США Дональд Трамп укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона.
URA.Ru вчера в 00:36
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Политика

«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора

Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
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Политика

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор

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Здоровье

У 70 человек в онкодиспансере в Барнауле выявлен коронавирус

В Барнауле коронавирус подтверждён у 70 человек из онкологического диспансера. На карантин до 10 июня закрыт корпус на улице Никитина.
Evo-rus.com 01:05
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Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами

Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
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