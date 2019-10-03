Общество
Ведомости«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Китай
«Уральские авиалинии» приостановила рейсы на остров Хайнань до нормализации эпидемиологической обстановки в Китае, сообщает авиакомпания.
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Политика
Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Политика
Польша в неоплатном долгу перед Россией, заявил посол Андреев
Польша находится в неоплатном долгу перед Россией, а не наоборот, заявил посол России в Польше Сергей Андреев журналистам в понедельник в Освенциме, где он участвует в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау".
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Футбол
Агент: Кокорин не поедет на сбор с «Сочи»
Агент форварда Зенита Александра Кокорина Кирилл Логинов высказался о будущем игрока.
Общество
Роспотребнадзор оценил риск заразиться коронавирусом через посылки
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова посчитала маловероятной возможность заразиться коронавирусом через контакт с предметами, например, посылками из Китая.
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Политика
В Кремле прокомментировали новые назначения Мединского и Козака
Экс-глава Минкультуры Владимир Мединский на посту помощника президента займется координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах, информацию об обязанностях Дмитрия Козака уточнят позднее, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Гаджеты
В России стартовала распродажа смартфонов Xiaomi со скидками до 50%
Компания Xiaomi сообщила о том, что в России стартовала очередная распродажа смартфонов со скидками до 50%.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Политика
Мишустин поручил провести ревизию реализации нацпроектов
Глава правительства поручил заместителям провести ревизию проделанной работы по реализации нацпроектов.
Авто
В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу
Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Шоу-бизнес
Госпитализирована Лариса Голубкина
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Хабаровске из-за сообщения о бомбе
Рейс SU1713 на высоте 10 тысяч метров подал диспетчеру сигнал тревоги из-за сообщения о якобы находящемся на борту взрывном устройстве.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
Политика
Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии
Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких
Политика
Песков рассказал о подборе кандидатуры врио губернатора Пермского края
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, назначение врио губернатора Пермского края после перевода экс-главы региона Максима Решетникова на пост министра экономического развития РФ задерживается, так как идет процесс подбора кандидата, передает ТАСС.
Политика
Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств
Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств для оказания медицинской помощи.
Происшествия
В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус
Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Здоровье
На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году
На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.
Футбол
Эриксен прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»
Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прилетел в Италию.
Политика
ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков
ФСБ России приостановила следствие по делу украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Политика
Лукашенко принял приглашение Путина посетить парад Победы в Москве
Армия и оружие