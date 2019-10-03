Общество

ВедомостиВедомости«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Китай

«Уральские авиалинии» приостановила рейсы на остров Хайнань до нормализации эпидемиологической обстановки в Китае, сообщает авиакомпания.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«Уральские авиалинии» прекратили полеты на Хайнань из-за коронавируса

Известия07:22

«Уральские авиалинии» отменили запланированные рейсы на Хайнань

РБК07:21

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Китай из-за коронавируса

URA.Ru06:57

«Уральские авиалинии» приостанавливают полеты в Китай из-за коронавируса

Интерфакс07:00

«Уральские авиалинии» приостановили полеты на остров Хайнань

Российская газета06:59

Российские авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за смертельного вируса

Lenta.ru07:15

«Уральские авиалинии» прекращают летать на Хайнань из Тюмени и Екатеринбурга

ТАСС06:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Политика

Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные

Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Известия 07:29
Политика

Польша в неоплатном долгу перед Россией, заявил посол Андреев

Польша находится в неоплатном долгу перед Россией, а не наоборот, заявил посол России в Польше Сергей Андреев журналистам в понедельник в Освенциме, где он участвует в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау".
РИА Новости 06:31
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Футбол

Агент: Кокорин не поедет на сбор с «Сочи»

Агент форварда Зенита Александра Кокорина Кирилл Логинов высказался о будущем игрока.
Советский спорт 07:55
Общество

Роспотребнадзор оценил риск заразиться коронавирусом через посылки

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова посчитала маловероятной возможность заразиться коронавирусом через контакт с предметами, например, посылками из Китая.
News.ru 06:03
Происшествия

Найдена мать детей, которых отец бросил в Шереметьеве

Вести.Ru 00:47
Происшествия

Астраханец 14 лет насиловал свою дочку

Вести.Ru 07:02
Политика

В Кремле прокомментировали новые назначения Мединского и Козака

Экс-глава Минкультуры Владимир Мединский на посту помощника президента займется координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах, информацию об обязанностях Дмитрия Козака уточнят позднее, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:09
Гаджеты

В России стартовала распродажа смартфонов Xiaomi со скидками до 50%

Компания Xiaomi сообщила о том, что в России стартовала очередная распродажа смартфонов со скидками до 50%.
OAnews 05:22
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Политика

Мишустин поручил провести ревизию реализации нацпроектов

Глава правительства поручил заместителям провести ревизию проделанной работы по реализации нацпроектов.
REGNUM 07:08
Авто

В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу

Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня 03:17
Шоу-бизнес

Госпитализирована Лариса Голубкина

Кривое-зеркало.ру 06:59
Общество

В Харькове радикалы сорвали митинг в защиту русского языка

REGNUM 07:42
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс 06:28
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Хабаровске из-за сообщения о бомбе

Рейс SU1713 на высоте 10 тысяч метров подал диспетчеру сигнал тревоги из-за сообщения о якобы находящемся на борту взрывном устройстве.
ТагилСити.ру 02:38
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
REGNUM 03:32
Политика

Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии

Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
РБК 07:39
Футбол

ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких

RT на русском 06:57
Политика

Песков рассказал о подборе кандидатуры врио губернатора Пермского края

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, назначение врио губернатора Пермского края после перевода экс-главы региона Максима Решетникова на пост министра экономического развития РФ задерживается, так как идет процесс подбора кандидата, передает ТАСС.
Инфорос 07:36
Политика

Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств

Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств для оказания медицинской помощи.
РЕН ТВ 06:16
Общество

Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы

Коммерсантъ 07:50
Происшествия

В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Известия 03:05
Происшествия

На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Российская газета 05:13
Здоровье

На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году

На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.
Известия 07:16
Футбол

Эриксен прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прилетел в Италию.
Евро-футбол.ру 05:00
Политика

ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков

ФСБ России приостановила следствие по делу украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Известия 05:11
Политика

Лукашенко принял приглашение Путина посетить парад Победы в Москве

Вечерняя Москва 06:15
Армия и оружие

Адмирал ВМС США Фогго призвал брать пример с России в военной сфере

ФАН 25 января в 20:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хайнань
Провинция в Китае
Провинция на юге Китая. Включает в себя крупный одноимённый остров и ряд малых островов: Цичжоу, Дачжоудао, Симаочжоу и другие. Административный центр и крупнейший город - Хайкоу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное