Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием

"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
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с чего всё началось

Инсайд: «Уральские авиалинии» оказались на грани банкротства. Греф и Костин помочь отказались

Авиакомпания «Уральские авиалинии» находится на грани банкротства из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса и не может взять кредиты в банках. Вопрос о спасении предприятия вынесен на уровень правительства РФ, сообщил URA.RU полпред президента в УрФО Николай Цуканов.
URA.Ru04:24

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Минтранс не увидел предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»

Ведомости11:48

Минтранс не увидел предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»

РБК11:13

Минтранс не увидел предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»

Интерфакс11:31

Минтранс не видит причин для банкротства «Уральских авиалиний»

URA.Ru12:02

Полпред в УрФО попросил правительство поддержать «Уральские авиалинии»

РИА Новости08:42

Минтранс сообщил об отсутствии предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»

ТАСС11:29

Сбербанк рассмотрит разные способы финансовой поддержки «Уральских авиалиний»

Известия07:53
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 15:39, Ашберн
Общество

Москвичей призвали носить маски и перчатки практически везде

Москвичей призвали носить маски и перчатки после 12 мая практически везде.
Lenta.ru 15:25
Общество

Жаловавшуюся на условия содержания в «Ленэкспо» петербурженку выписали

Петербурженку Оксану Кутафину-Шишлову, жаловавшуюся на условия содержания в госпитале «Ленэкспо», выписали.
МР7.ру 13:26
54
Наука

Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых

Международная группа ученых пришла к выводу, что причиной тяжелых случаев коронавируса у молодых пациентов могут быть специфические мутации, влияющие на иммунную систему человека.
РИА Новости 08:51
2
Здоровье

Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане

Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 06:12
59
Общество

Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
2,1K
Общество

В Москве скончались 54 пациента с коронавирусом

Российская газета 14:18
503
Общество

Пермских школьников накажут за жалобы на плохую связь в деревне

Школьники и учительница из деревни Новопетровка в Пермском крае пожаловались на плохую связь, из-за которой возникли сложности с дистанционным обучением в условиях коронавируса.
Телеканал 360° 10:16
5
Общество

Глава Минздрава назвал масочный режим послаблением

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил подъем заболеваемости коронавирусом в России, причем в разной степени в различных регионах страны.
Коммерсантъ 15:05
9
Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
1,3K
Здоровье

Больше тестов – больше заражённых. Сергей Морозов объяснил новые случаи заболевания коронавирусом в регионе

Сегодня же из официальных 681 человека, больных коронавирусом в нашем регионе, только семеро болеют этой инфекцией в тяжёлой форме, 110 человек – в средней, 285 - имеют лёгкую форму заболевания, а у 279 болезнь протекает вообще бессимптомно.
Ульяновская правда 14:09
Здоровье

В ВОЗ рассказали о рисках для курильщиков из-за коронавируса

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что курение не защищает от коронавирусной инфекции COVID-19 и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжёлой форме.
RT на русском 13:40
9
Политика

Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла

Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой.
Коммерсантъ 07:48
6
Наука

Фульгурит: когда молния ударяет в песок

Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.
Популярная механика 14:17
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
142
Здоровье

В Тюменской области коронавирусом заразились почти 100 медиков

Коронавирусом с начала пандемии в Тюменской области заразились 99 медицинских специалистов, в том числе младший обслуживающий персонал, сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя губернатора региона Ольги Кузнечевских.
Газета.Ru 09:26
7
Шоу-бизнес

Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья

Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья.
ФАН 05:17
5
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
1,6K
Армия и оружие

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

На стороне фельдмаршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru вчера в 02:56
22
Здоровье

Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19

Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 09:27
60
Авто

В России предложили продавать автомобили напрямую с заводов

По мнению автоэксперта Дмитрия Попова, который пообщался с журналистами iReactor, причина кроется в том, что дилеры предлагают недостаточно бюджетных решений.
Новые автомобили 12:00
3
Общество

Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия 14:29
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Армия и оружие

NI: в России функционирует страшная для США советская «Мертвая рука»

Как указывает NI, российские официальные лица подтвердили сохранение системы "Периметр" в рабочем состоянии и в ХХІ веке.
Недвижимость.RU 07:14
8
Кино

Джеймс Кэмерон показал закадровые фото со съемок сиквела «Аватара»

Новые кадры со съемок продолжения научно-фантастического боевика "Аватар" Джеймса Кэмерона опубликовали в официальном Twitter-аккаунте фильма.
Москва 24 13:13
25
Общество

Соловьев пожаловался на «продажных ничтожеств»

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на травлю, которую, как он считает, против него развязали Telegram-каналы и СМИ.
Московский Комсомолец 06:12
16
Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
100
Общество

Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города

Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
437
Общество

Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договоры

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.
РИА Новости 14:15
233
Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:56
1,2K
Общество

В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь

Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии каронавируса.
Вести ФМ 03:43
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Армия и оружие

Министр обороны США приказал подчиненным использовать спутники Blackjack

Министр обороны США Марк Эспер приказал подчиненным обратить внимание на космическую программу Blackjack.
ИА Красная Весна 08:54
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