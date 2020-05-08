Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием

"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
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Инсайд: «Уральские авиалинии» оказались на грани банкротства. Греф и Костин помочь отказались

Авиакомпания «Уральские авиалинии» находится на грани банкротства из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса и не может взять кредиты в банках. Вопрос о спасении предприятия вынесен на уровень правительства РФ, сообщил URA.RU полпред президента в УрФО Николай Цуканов.
URA.Ru04:24

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Минтранс не увидел предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»

Ведомости11:48

Минтранс сообщил об отсутствии предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»

ТАСС11:29

Минтранс не увидел предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»

Интерфакс11:31

Минтранс не видит причин для банкротства «Уральских авиалиний»

URA.Ru12:02

Полпред в УрФО попросил правительство поддержать «Уральские авиалинии»

РИА Новости08:42

Минтранс не увидел предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»

РБК11:13

Сбербанк рассмотрит разные способы финансовой поддержки «Уральских авиалиний»

Известия07:53
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги

ТАСС вчера в 20:11
5
Общество

В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today 14:05
163
Политика

Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

РБК 11:15
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Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета 15:16
166
Общество

Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
235
Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
3,5K
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничительных мер из-за коронавируса. Информация размещена на сайте ведомства.
Lenta.ru 17:16
69
Общество

Загадочное видео Ким Чен Ына с двойниками попало в сеть

Московский Комсомолец 03:53
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Политика

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Владимир Путин напомнил о сговоре Польши с Адольфом Гитлером.
Piter.tv 08:51
362
Общество

Режим самоизоляции до конца мая или позже продлил каждый шестой регион РФ

Власти 15 из 85 российских регионов к вечеру пятницы приняли решение продлить режим самоизоляции, ранее введенный из-за распространения коронавируса, до конца мая или позже.
ТАСС 14:37
Общество

В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС

С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
1,2K
Финансы

Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне

Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08:48
167
Общество

Глава Крыма рассказал о перспективах курортного сезона в регионе

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове возможен только внутренний туризм в этом году.
Аргументы и Факты - Крым 03:50
143
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
1,7K
Общество

Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород

Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
107
Общество

Москвичи стали жаловаться на аннулирование цифровых пропусков

Москвичи начали жаловаться на аннулирование цифровых пропусков.
ИА Московский регион 07:01
14
Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
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Футбол

«Барселона» пообещала Мартинесу место в стартовом составе

Согласно источнику, чемпион Испании гарантировал игроку место в стартовом составе.
Советский спорт 16:34
Шоу-бизнес

Помните Таша из Comedy? Он весил 110 кг, а сейчас бегает марафоны и проходит триатлоны

Спорт-Экспресс 12:00
Общество

Законопроект об особенностях договоров аренды внесен в Госдуму

Москва, 8 мая 2020, 07:32 — REGNUM Законопроект, направленный на поддержку арендаторов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:32
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Армия и оружие

США выведут часть сил из Саудовской Аравии

США намерено сократить военное присутствие в Саудовской Аравии.
Деловое.ТВ 04:47
11
Киберспорт

Из Call of Duty: Warzone убрали вертолеты

CyberSport.ru вчера в 09:58
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
169
Игры

Разработчики Mortal Kombat 11 представили расширение Aftermath

Interactive Entertainment совместно со студией NetherRealm представили масштабное расширение для Mortal Kombat 11: Aftermath.
МонаВиста 06 мая в 12:38
8
Армия и оружие

Американские военные в пандемию проводят учения в российской видеоигре

Ruposters.ru вчера в 10:46
2
Здоровье

ЕСПЧ обязал Россию обеспечить лечение шестимесячной девочке со СМА

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию обеспечить лечение шестимесячной девочке Аде Кешишянц со спинальной мышечной атрофией.
Медиазона вчера в 12:16
11
Армия и оружие

Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
2,9K
Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

RT на русском 05:17
93
Экономика

Росстат объявил об ускорении годовой инфляции в апреле до 3,1%

Инфляция в апреле 2020 года ускорилась до 3,1% по сравнению с апрелем 2019 года, сообщил Росстат.
РБК вчера в 14:06
24
Политика

Трамп объявил, что экономика США входит в фазу «перехода к величию»

Вашингтон, 8 мая 2020, 23:36 — REGNUM Соединённые Штаты в сфере экономики входят в фазу «перехода к величию», заявил 8 мая журналистам президент США Дональд Трамп.
REGNUM 16:36
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