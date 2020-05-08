Экономика
Интерфакс«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием
"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» находится на грани банкротства из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса и не может взять кредиты в банках. Вопрос о спасении предприятия вынесен на уровень правительства РФ, сообщил URA.RU полпред президента в УрФО Николай Цуканов.URA.Ru04:24
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Финансы
Пенсионный фонд Норвегии начнет продавать активы
Для погашения дефицита бюджета свои активы вынужден продавать государственный пенсионный фонд Норвегии, 8 мая сообщает Bloomberg.
ИА Красная Весна 09:11
Общество
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
Экономика
После снятия ограничений товары и услуги подорожают
По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива вчера в 08:10
Единоборства
Украинцы Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца»
Знаменитые украинские боксеры и неоднократные чемпионы мира Александр Усик и Василий Ломаченко были внесены в базу «Миротворца», который собирает данные о «врагах Украины».
Слово и Дело вчера в 08:06
Армия и оружие
В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии
Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU вчера в 04:45
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей
Королева Елизавета запретила пока Кейт заводить еще одного ребенка, потому что из-за этого она не сможет активно участвовать в светской жизни.
RuNews24.ru вчера в 09:36
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
Политика
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны
Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия.
РБК 08:22
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости вчера в 11:06
Здоровье
400 человек заразились коронавирусом в Архангельской области
Архангельск, 8 мая 2020, 14:13 — REGNUM За сутки в Архангельской области коронавирус Sars-oV-2 подтвердили еще у 28 человек.
REGNUM 07:13
Общество
Попова обозначила срок сохранения новых правил поведения
Определенные правила безопасности и поведения будут действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока пандемия не завершится.
Известия 09:07
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
Здоровье
Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом через сигарету
Роспотребнадзор допустил возможность заражения коронавирусом через сигарету.
News.ru 07:20
Здоровье
Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 06:12
Экономика
Власти Кубани попросили Ростуризм о поддержке курортной отрасли
Власти Кубани направили в Ростуризм письмо с предложениями о мерах поддержки санаторно-курортной отрасли, в числе прочего они попросили помочь предприятиям сферы гостеприимства получить льготы по НДС и налогу на прибыль, сообщает администрация региона.
РИА Новости 08:34
Происшествия
На трассе в Тюменской области обрушился пешеходный переход
В региональном ГУ МЧС отметили, что инцидент произошел на 14-м километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменском районе.
ТАСС 07:16
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Общество
Российские суды с 12 мая могут вернуться к работе
Российские суды приступят к работе с 12 мая в рамках объявленного в России режима самоизоляции, передают СМИ.
Экономика сегодня 08:25
Общество
Временные ограничения в Москве продлены до 31 мая
В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей.
Вести.Ru вчера в 09:34
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
Происшествия
Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Две трети (67%) пациентов больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, находятся в тяжелом (60%) и очень тяжелом (7%) состоянии.
Коммерсантъ вчера в 05:59
Происшествия
Назван организатор убийства российского миллиардера
Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
Общество
Во Владимирской области продлили режим обязательной самоизоляции
Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения Режим повышенной готовности во Владимирской области будет действовать до особого распоряжения главы региона Владимира Сипягина, сообщают в Белом доме.
Pro Город Владимир 08:00
Общество
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Здоровье
Коронавирус найден в сперме пациентов
Как сообщает агентство Reuters, в предыдущих исследованиях на небольших выборках не удавалось обнаружить коронавирус в сперме пациентов.
Вести.Ru 06:25