Авиакомпания «Уральские авиалинии» находится на грани банкротства из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса и не может взять кредиты в банках. Вопрос о спасении предприятия вынесен на уровень правительства РФ, сообщил URA.RU полпред президента в УрФО Николай Цуканов.

с чего всё началось

"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием

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