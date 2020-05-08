Экономика
Интерфакс«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием
"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
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с чего всё началось
Авиакомпания «Уральские авиалинии» находится на грани банкротства из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса и не может взять кредиты в банках. Вопрос о спасении предприятия вынесен на уровень правительства РФ, сообщил URA.RU полпред президента в УрФО Николай Цуканов.URA.Ru04:24
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Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в эфире канала "Россия-1" заявил, что страна может выйти из режима ограничений в конце мая-начале июня.
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Директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Армаис Камалов в интервью RT рассказал, что не у всех вылечившихся от коронавируса пациентов появится иммунитет к заболеванию.
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Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
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В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
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Французский легионер «Сочи» Адиль Рами признался, что не знает имен своих одноклубников. Защитник находится в российском клубе с февраля.
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Фульгурит: когда молния ударяет в песок
Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.
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Дефицит осадков весной привел к формированию условий для почвенной засухи в ряде регионов России.
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Lenta.ru вчера в 22:42
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Финансы
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Досрочное погашение кредита юридическими и физическими лицами, как правило, лишено экономического смысла, а в случае с юрлицами может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
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Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой.
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Сборная России уступила команде Европы в матче 6-го тура Кубка наций. Встреча завершилась победой европейцев 2, 5:1, 5.
Спорт-Экспресс вчера в 15:07
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В Роспотребнадзоре назвали уровень смертности от коронавируса в России
Уровень летальности у пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 0,9%. Об этом в пятницу, 8 мая, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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