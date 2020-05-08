Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием

"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
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Инсайд: «Уральские авиалинии» оказались на грани банкротства. Греф и Костин помочь отказались

Авиакомпания «Уральские авиалинии» находится на грани банкротства из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса и не может взять кредиты в банках. Вопрос о спасении предприятия вынесен на уровень правительства РФ, сообщил URA.RU полпред президента в УрФО Николай Цуканов.
URA.Ru04:24

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Минтранс не увидел предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»

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РБК11:13

Сбербанк рассмотрит разные способы финансовой поддержки «Уральских авиалиний»

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Минтранс не видит причин для банкротства «Уральских авиалиний»

URA.Ru12:02

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РИА Новости08:42

Минтранс сообщил об отсутствии предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»

ТАСС11:29

Минтранс не увидел предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»

Интерфакс11:31
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Арнольд Шварценеггер продемонстрировал шпагат в 72 года

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Microsoft представила первые игры для новой консоли Xbox Series X

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Общество

В кабмине назвали возможный срок выхода из режима ограничений

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США назвали России условие для продления ракетного договора

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В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
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Спорт

Россия проиграла Европе в Кубке наций

Сборная России уступила команде Европы в матче 6-го тура Кубка наций. Встреча завершилась победой европейцев 2, 5:1, 5.
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