Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием

"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
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Инсайд: «Уральские авиалинии» оказались на грани банкротства. Греф и Костин помочь отказались

Авиакомпания «Уральские авиалинии» находится на грани банкротства из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса и не может взять кредиты в банках. Вопрос о спасении предприятия вынесен на уровень правительства РФ, сообщил URA.RU полпред президента в УрФО Николай Цуканов.
URA.Ru04:24

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Полпред в УрФО попросил правительство поддержать «Уральские авиалинии»

РИА Новости08:42

Минтранс не увидел предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»

РБК11:13

Минтранс не увидел предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»

Интерфакс11:31

Минтранс не видит причин для банкротства «Уральских авиалиний»

URA.Ru12:02

Минтранс не увидел предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»

Ведомости11:48

Минтранс сообщил об отсутствии предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»

ТАСС11:29

Сбербанк рассмотрит разные способы финансовой поддержки «Уральских авиалиний»

Известия07:53
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 19:12, Ашберн
Общество

Главврач из Кемерово будет наказан за приказ о медиках с коронавирусом

Минздрав Кузбасса принял решение привлечь к дисциплинарной ответственности главного врача Кемеровской областной больницы, который выпустил внутренний приказ о санкциях для медиков, заразившихся COVID-19.
News.ru 15:04
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Здоровье

Названы пациенты, у которых к коронавирусу вырабатывается иммунитет

Директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Армаис Камалов в интервью RT рассказал, что не у всех вылечившихся от коронавируса пациентов появится иммунитет к заболеванию.
Live24 11:57
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Происшествия

«Медуза»: в Москве умер работавший в Кремле майор ФСО с COVID-19

В Москве от пневмонии умер Алексей Титов, 42-летний майор ФСО, помощник дежурного комендатуры московского Кремля.
Дождь 16:32
Политика

США назвали России условие для продления ракетного договора

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал условие для продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Lenta.ru 18:45
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Происшествия

Экс-главе СКР по Волгоградской области предъявили новое обвинение

REGNUM вчера в 10:04
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
РИА Новости 17:15
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Наука

В Китае ученые создали двигатель без выхлопов на воздушной плазме

МонаВиста вчера в 08:16
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Культура

Музыканты из 15 стран сыграют в прямом эфире Симфонию № 7 Шостаковича

Оркестр Baltic Sea Philharmonic исполнит Симфонию № 7 русского композитора Дмитрия Шостаковича в прямом эфире.
News.ru 06 мая в 11:49
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Политика

Трамп объявил, что экономика США входит в фазу «перехода к величию»

Вашингтон, 8 мая 2020, 23:36 — REGNUM Соединённые Штаты в сфере экономики входят в фазу «перехода к величию», заявил 8 мая журналистам президент США Дональд Трамп.
REGNUM 16:36
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Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета вчера в 16:47
2K
Общество

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия 17:49
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Единоборства

Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов перед боем на UFC 249

Metaratings 14:12
Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru вчера в 11:24
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Общество

Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города

Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
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Общество

Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК 11:15
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Общество

В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев COVID-19

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что рост числа новых случаев коронавируса в России связан с увеличением объемов тестирования, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:22
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Единоборства

Боксерам Ломаченко и Усику предлагают дать российское гражданство

REGNUM 06:52
Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер продемонстрировал шпагат в 72 года

Слово и Дело 03:22
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Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
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Происшествия

В мэрии Харькова начались обыски

Украинские правоохранители пришли с обысками в мэрию Харькова, следственные действия проводятся в рамках дела о завладении 28 миллионами гривен бюджетных средств (1,05 миллиона долларов) при заключении договоров на осуществление работ по освещению города, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
РИА Новости 07:31
Армия и оружие

Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
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Игры

В файлах Steam нашли упоминание Half-Life 2: Remastered

CyberSport.ru 05:00
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Политика

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
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Общество

Доктор Мясников опроверг информацию, что дает интервью за деньги

Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников отрицает, что просил заплатить ему за интервью.
ТАСС 08:48
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Финансы

Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне

Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08:48
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Армия и оружие

ООН призвала Украину прекратить обстрелы мирных жителей в Донбассе

Все случаи смертей и ранений мирных жителей в зоне конфликта в Донбассе в этом месяце были зафиксированы на неподконтрольной Украине территории.
Lenta.ru 12:33
Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
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Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня вчера в 06:20
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Гаджеты

LG выпустила новый смартфон Velvet

Корейская компания LG Electronics выпустила необычный дизайнерский смартфон Velvet.
NewInform вчера в 11:45
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Как работают Яндекс.Новости?
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