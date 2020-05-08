Экономика
ИнтерфаксМинтранс РФ не видит предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»
Компания проинформирована о вариантах поддержки, которыми она может воспользоваться в рамках антикризисных мер правительства РФ. Также "Уральские авиалинии" могут претендовать на субсидии, которые будут выделяться для поддержки авиакомпаний, добавили в Минтрансе.
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с чего всё началось
Авиакомпания «Уральские авиалинии» находится на грани банкротства из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса и не может взять кредиты в банках. Вопрос о спасении предприятия вынесен на уровень правительства РФ, сообщил URA.RU полпред президента в УрФО Николай Цуканов.URA.Ru04:24
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iReactor 06 мая в 10:07
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400 человек заразились коронавирусом в Архангельской области
Архангельск, 8 мая 2020, 14:13 — REGNUM За сутки в Архангельской области коронавирус Sars-oV-2 подтвердили еще у 28 человек.
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Технологии
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Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
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Политика
Си Цзиньпин поздравил россиян с 75-летием Победы
Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил российского лидера и весь российский народ с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телевидение Китая.
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В Башкирии пропавшего в апреле ребенка нашли мертвым, сообщил источник
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Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
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Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
Общество
Попова заявила, что ограничения сохранятся до появления вакцины
Определённые правила будут продолжать действовать в России до появления вакцины от коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 09:55
Авто
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Новый электрический SUV — Skoda Enyaq iV — будет базироваться на модульной платформе Volkswagen — MEB, которая специально предназначена для электромобилей.
Тарантас Ньюс вчера в 04:58
Общество
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
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Газета.Ru 11:17
Общество
В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
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Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая
В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:56
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Авто
Внедорожник Kia Mohave получил топовую комплектацию Gravity
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Сборная России уступила команде США на шахматном Кубке наций
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Общество
В ДИТ назвали причины отзыва ряда цифровых рабочих пропусков
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На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС 11:48
Общество
Власти Петербурга готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
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Удальцова раскритиковала план по снятию ограничений
Член Совета «Левого Фронта» Анастасия Удальцова в соцсетях раскритиковала предложенный главой Роспотребнадзора Анной Поповой трёхэтапный план по снятию ограничений, введённых для сдерживания распространения коронавируса.
Свободная Пресса вчера в 03:25
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Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
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В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку
Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
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Новорожденная малышка появилась на свет 7 мая в инфекционном госпитале на базе Владимирской областной клинической больницы.
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Власти Москвы продлили режим самоизоляции в столице до 31 мая.
ТАСС вчера в 09:34
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Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
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