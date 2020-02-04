Транспорт
Правда УрФО«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Читать в источнике
Оценить150
с чего всё началось
- РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с февраля имеет право перевозить на чартерных рейсах из Китая только россиян, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе авиаперевозчика.РИА Новости01:59
Подробнее о событии
Показать все источники
«Уральские авиалинии» не взяли на борт около 70 пассажиров, летевших из Китая в Екатеринбург
Екатеринбург Онлайнвчера в 22:33
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:13, Ашберн
Здоровье
Мясников: большинство больных коронавирусом выздоравливают
Врач Александр Мясников обозначил свою позицию по отношению к обьсуждению ситуации коронавирусом.
Происшествия
Во Франции зарезали чеченского блогера
Общество
Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом
Политика
Шойгу наградил члена ГКЧП Язова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за «большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи».
Армия и оружие
Лавров назвал невыполненные Турцией обязательства по Идлибу
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» заявил, что Турция на данный момент «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне».
Политика
Главы МИД «нормандской четвёрки» могут встретиться в феврале в Мюнхене
Встреча министров иностранных дел стран — участниц нормандского формата может состояться в феврале на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Экономика
Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя
Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Общество
Стрелков ответил на обвинения по делу MH17
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира
Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
Происшествия
Россию обязали выплатить более 800 тыс. евро за пытки в МВД
Еще 180 тыс. евро ЕСПЧ присудил адвокатам, в квартирах или офисах которых незаконно прошли обыски.
Политика
Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.
Армия и оружие
В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ
Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Энергетика
Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета
«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа.
Шоу-бизнес
Актриса сериала «Зачарованные» сообщила о раке четвертой стадии
У американской актрисы Шеннен Доэрти, сыгравшей одну из главных ролей в сериале «Зачарованнные», диагностировали рак груди на четвертой стадии.
Политика
Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы
Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2»
Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года.
Культура
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Политика
Украинский депутат в переписке назвал премьера гомиком
Журналисты засняли депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илью Киву за перепиской, в которой он назвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука "гомиком".
Шоу-бизнес
Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа
Эмбер Херд обвиняет бывшего мужа в домашнем насилии и избиении, а Джонни Депп пытается оправдаться, заявляя, что слова актрисы — ложь и клевета.
Энергетика
Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса
Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Общество
Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области
Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Кремль ответил на заявление Эрдогана о Крыме
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президента Турции Тайипа Эрдогана есть действующее приглашение от главы России Владимира Путина посетить Крым для личного изучения ситуации с правами крымских татар.
Общество
«Магнит» прекратил импорт овощей и фруктов из Китая
Российский ритейлер «Магнит» прекратил импорт овощей и фруктов из Китая.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие караула в Киеве словами «слава Украине»
Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил, почему использовал лозунг "слава Украине" в качестве приветствия почетного караула в Киеве.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская выкупила дочь у НТВ за 100 тысяч рублей
Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир на НТВ.