- РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с февраля имеет право перевозить на чартерных рейсах из Китая только россиян, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе авиаперевозчика.

с чего всё началось

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

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