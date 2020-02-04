Транспорт
Правда УрФО«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
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с чего всё началось
- РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с февраля имеет право перевозить на чартерных рейсах из Китая только россиян, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе авиаперевозчика.РИА Новости01:59
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«Уральские авиалинии» не взяли на борт около 70 пассажиров, летевших из Китая в Екатеринбург
Екатеринбург Онлайнвчера в 22:33
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