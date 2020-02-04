Транспорт

Правда УрФОПравда УрФО«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
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с чего всё началось

«Уральские авиалинии» объяснили отказ вывозить из Китая граждан СНГ

- РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с февраля имеет право перевозить на чартерных рейсах из Китая только россиян, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе авиаперевозчика.
РИА Новости01:59

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«Уральские авиалинии» не пустили граждан СНГ на борт из Китая

REGNUM02:02

Скандирующих «мы хотим домой» пассажиров российского самолета в КНР сняли на видео

Lenta.ru04:14

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Эхо Москвы05:32

«Уральские авиалинии» объяснили отказ пустить на борт иностранцев в Китае

Коммерсантъ02:23

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Екатеринбург Онлайнвчера в 22:33

«Уральские авиалинии» отказались брать на борт иностранцев в Китае

URA.Ruвчера в 18:45
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
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РИА Новости 06:47
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Эрдоган объяснил фразу «Слава Украине» во время визита в Киев

Ранее в СМИ появилось видео, как Эрдоган во время официального визита на Украину поприветствовал почетный караул украинских военных словами "Слава Украине", на что в ответ прозвучало: "Героям слава".
РИА Новости 09:26
Политика

Посол Франции на Украине заявил о безрезультатности изоляции России

Ранее о важности сближения Парижа и Москвы заявил новый посол Франции в России Пьер Леви.
Коммерсантъ 08:01
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Судья дважды удалил футболиста за 3 минуты

Полузащитник «Фуэнлабрады» Кристобаль Маркес дважды за матч был удален с поля.
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Путин рассмешил участников встречи в Череповце

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Политика

Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком

В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».
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Глава военного ведомства Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.
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К законопроекту об изменениях в Конституции поступило 89 поправок

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Избивавшей Джонни Деппа Эмбер Херд в интернете объявили войну

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Поклонская заступилась за автомобильные номера с числом 666

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В Москве сообщили о минировании станций метро, ряда вокзалов и судов

Все станции московского метрополитена, три вокзала и несколько районных судов получили во вторник анонимные сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Google Maps принял тележку со смартфонами за автомобильную пробку

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Рак груди четвертой стадии диагностировали звезде «Зачарованных»

48-летняя звезда «Зачарованных» Шэннен Доэрти борется с раком груди четвертой стадии.
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Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
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В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
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В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
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