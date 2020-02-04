- РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с февраля имеет право перевозить на чартерных рейсах из Китая только россиян, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе авиаперевозчика.

с чего всё началось

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«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

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