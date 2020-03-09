Шоу-бизнес
Аргументы и ФактыВ «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
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с чего всё началось
Шоумен рассказал, что думает по поводу ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей» и ее личной жизни, почему он до сих пор не перевез свою семью – жену и троих сыновей в Москву, ушел ли он на самом деле из «Уральских пельменей» и многом другом. Также артист представил премьеру песни «Бабайка».7Дней.рувчера в 08:00
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Вячеслав Мясников объяснил «уход» из «Уральских пельменей» желанием реализовать себя
Актуальные Новости03:44
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