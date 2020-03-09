Шоу-бизнес

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
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«Ей личную жизнь нужно устраивать!» Вячеслав Мясников о Юлии Михалковой

Шоумен рассказал, что думает по поводу ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей» и ее личной жизни, почему он до сих пор не перевез свою семью – жену и троих сыновей в Москву, ушел ли он на самом деле из «Уральских пельменей» и многом другом. Также артист представил премьеру песни «Бабайка».
7Дней.рувчера в 08:00

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«Ей личную жизнь нужно устраивать!» Вячеслав Мясников о Юлии Михалковой

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«Пока не могу решиться»: Мясников объяснил, почему не переезжает жить с семьей в Москву

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StarHit.ru01:30

«Не те мужики»: в «Уральских пельменях» высмеяли уход Михалковой

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Взгляд.ру10:00

Вячеслав Мясников объяснил «уход» из «Уральских пельменей» желанием реализовать себя

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Вячеслав Мясников
Российский актёр
Российский актёр кино и телевидения, юморист, участник шоу «Уральские пельмени», автор-исполнитель песен, сценарист.
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