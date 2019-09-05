Космос
Областная газетаУральские военные вылетели встречать робота Фёдора из космоса
Поисково-спасательная группа Центрального военного округа вылетела в Казахстан для встречи робота «Фёдора» из космоса. Посадка «Союз МС-14» запланирована на 7 сентября.
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Уральские военнослужащие отправились в Казахстан встречать из космоса магнитогорского Федора
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Уральские военные отправились встречать антропоморфного робота из космоса
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Уральские военные вылетели в Казахстан для встречи робота Федора из космоса
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