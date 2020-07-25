Происшествия
ИнтерфаксУральский представитель Transparency International задержана в Казани
Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
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с чего всё началось
На странице организации в фейсбуке говорится, что силовики ворвались в штаб «Объединенных демократов», где в этот момент проходила лекция о контроле над госзакупками, и задержали всех присутствовавших.Дождь08:44
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Общество
Мэр Комсомольска-на-Амуре встал на сторону протестующих в поддержку Фургала
ИА Красная Весна 05:11
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Футбол
Полузащитник «Химок» Корян: «Судьи выиграли кубок»
Полузащитник подмосковных «Химок» Аршак Корян подверг критике судейство в финальном матче Кубка России против «Зенита».
Евро-футбол.ру 17:11
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Общество
Несколько женщин обвинили Шендеровича в домогательствах
Наша версия вчера в 15:05
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Газета.Ru вчера в 03:35
Футбол
Юрий Жирков: «Не очень бурно праздновал победу в финале Кубка России? Я не умею прыгать»
Матч ТВ 18:00
Общество
МВД предостерегло иностранцев от акций из-за закрытия границ
МВД РФ отметило недопустимость проявлений со стороны иностранных граждан экстремизма и массовых акций, которые происходили на фоне закрытия границ из-за коронавируса, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
РИА Новости 13:14
Футбол
Ракицкий попрощался с Ивановичем после победы «Зенита» в Кубке России
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий на странице в социальной сети отметил победу в Кубке страны над «Химками» (1:0) и поблагодарил партнера по команде Бранислава Ивановича за игру.
Metaratings 14:24
Здоровье
The Wall Street Journal (США): насколько смертелен covid-19? Ученые подбираются к ответу (The Wall Street Journal)
Судя по доле смертельных случаев из общего числа зараженных, включая незарегистрированные случаи, covid-19 убивает от 0,3% до 1,5% заболевших.
ИноСМИ 17:37
Шоу-бизнес
Наташа Королева надеется, что Ефремов избежит серьезного наказания
РЕН ТВ Наташа Королева прокомментировала аварию, виновником которой следствие считает актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ 10:39
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
Музыка
Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет
Последний альбом коллектив выпустил в далеком 1982 году. Ранее LIVE24 сообщало, о рейтинге песен, которые не надоедает слушать до конца.
Live24 03:41
Технологии
«Подводную МКС» за $135 млн построит внук Жака-Ива Кусто
Новый подводный исследовательский центр под названием Proteus планируют опустить на глубину 18 м возле острова Кюрасао в Карибском море.
Evo-rus.com вчера в 01:17
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
Происшествия
В Москве ГИБДД проверит машины с иностранными номерами
В Москве сотрудники ГИБДД начали проверять автомобили с иностранными номерами, которые нарушают правила дорожного движения.
Известия вчера в 08:27
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста вчера в 12:02
Футбол
«Зенит» вывел ЦСКА в группу Лиги Европы
Санкт-петербургский "Зенит" одержал предсказуемую победу в финале Кубка России, одолев с минимальным счётом подмосковные "Химки" – 1:0.
LiveResult.Ru 12:15
Армия и оружие
Минобороны Израиля усиливает боеготовность на северной границе
Со ссылкой на пресс-службу Минобороны Израиля сообщается, что после совещания с начальником генштаба армии Авивом Кохави, главой военной разведки Тамиром Хейманом и высокопоставленными военными, Ганц приказал поддерживать высокую боеготовность на северной границе.
ИА Красная Весна 17:10
Гаджеты
TEAMGROUP анонсировала SSD и Flash накопители серии EX и Impression
Компания TEAMGROUP представила 2.5 дюймовый твердотельный накопитель серии EX и USB Flash накопители серии Impression.
Megaobzor.com вчера в 01:07
Автоспорт
Ральф Шумахер не исключает перехода Себастьяна Феттеля в AlphaTauri
Бывший гонщик Формулы 1 и эксперт Sky Deutschland Ральф Шумахер выдвинул идею о возможном продолжении карьеры Себастьяна Феттеля в младшей команде Red Bull – AlphaTauri.
Autosport.com.ru 10:20
Хоккей
Голкипер «Вашингтона» Самсонов не сыграет в плей-офф НХЛ из-за травмы
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Илья Самсонов получил травму и не сыграет в плей-офф турнира.
Вести.Ru 14:30
Футбол
Врач сборной Украины по футболу умер после заражения коронавирусом
Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер в возрасте 48 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Российская газета 17:45
Путешествия
Яндекс заявил, что интерес россиян к Танзании взлетел в 200 раз
Россияне стали в 65 раз чаще искать информацию о Танзании в "Яндекс.Поиске" и в 200 раз чаще в "Яндекс.Путешествиях", пишет РИА "Новости" со ссылкой на компанию.
Газета.Ru 07:45
Армия и оружие
Александр Беглов и Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с Днем ВМФ
Петербургский дневник вчера в 12:11
Армия и оружие
В британском парламенте опасаются российского спутника-инспектора
Ранее Минобороны РФ проверило новый малый спутник-инспектор, который добыл и передал на Землю ценную информацию.
Газета.Ru 16:50