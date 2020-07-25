с чего всё началось

Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.

Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 65

Футбол Полузащитник «Химок» Корян: «Судьи выиграли кубок» Полузащитник подмосковных «Химок» Аршак Корян подверг критике судейство в финальном матче Кубка России против «Зенита».

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 261

Общество МВД предостерегло иностранцев от акций из-за закрытия границ МВД РФ отметило недопустимость проявлений со стороны иностранных граждан экстремизма и массовых акций, которые происходили на фоне закрытия границ из-за коронавируса, сообщение опубликовано на сайте ведомства. 7

Футбол Ракицкий попрощался с Ивановичем после победы «Зенита» в Кубке России Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий на странице в социальной сети отметил победу в Кубке страны над «Химками» (1:0) и поблагодарил партнера по команде Бранислава Ивановича за игру.

Экономика Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года. 28

Футбол Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21. 13

Армия и оружие Минобороны Израиля усиливает боеготовность на северной границе Со ссылкой на пресс-службу Минобороны Израиля сообщается, что после совещания с начальником генштаба армии Авивом Кохави, главой военной разведки Тамиром Хейманом и высокопоставленными военными, Ганц приказал поддерживать высокую боеготовность на северной границе.

Гаджеты TEAMGROUP анонсировала SSD и Flash накопители серии EX и Impression Компания TEAMGROUP представила 2.5 дюймовый твердотельный накопитель серии EX и USB Flash накопители серии Impression.

Автоспорт Ральф Шумахер не исключает перехода Себастьяна Феттеля в AlphaTauri Бывший гонщик Формулы 1 и эксперт Sky Deutschland Ральф Шумахер выдвинул идею о возможном продолжении карьеры Себастьяна Феттеля в младшей команде Red Bull – AlphaTauri. 1

Футбол Врач сборной Украины по футболу умер после заражения коронавирусом Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер в возрасте 48 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.