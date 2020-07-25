с чего всё началось

Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.

Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 49

Футбол Сергей Семак: не слышал претензий о пенальти со стороны соперника Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал момент с пенальти в матче с «Химками» (1:0) в финале Кубка России.

Происшествия В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову "По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении. 10

Политика Климкин призвал сделать Крым проблемой для России Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России. 838

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 452

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым. 1,8K

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 18

Религия Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса». 1,8K

Общество Умер один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин Один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин умер на 74-м году жизни.

Армия и оружие В порт Одессы вошли пять кораблей НАТО Пять кораблей НАТО во главе с флагманом группы SNMG2, участвующие в морских учениях Sea breeze 2020, вошли в порт Одессы. 2

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25% Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова. 1,2K

Футбол Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов» Российский специалист Андрей Талалаев принял решение об уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Крылья Советов".