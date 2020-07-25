Происшествия
ИнтерфаксУральский представитель Transparency International задержана в Казани
Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
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Как сообщается на странице Transparency International в Facebook, среди задержанных оказалась руководитель штаба «Трансперенси» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.Znak.com07:45
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Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
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Сергей Семак: не слышал претензий о пенальти со стороны соперника
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал момент с пенальти в матче с «Химками» (1:0) в финале Кубка России.
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Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
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Полина Гагарина впервые ответила на вопрос о разводе
Певица Полина Гагарина впервые высказалась о своем разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым.
РЕН ТВ 13:01
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Политика
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Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv 05:31
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Общество
Умер один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин
Один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин умер на 74-м году жизни.
Известия 12:44
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета 09:54
Кино
Два российских фильма оценит жюри Венецианского кинофестиваля
ИА Красная Весна 23 июля в 17:06
Происшествия
Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru вчера в 08:27
Религия
Эрдоган лично принял участие в первом за 86 лет намазе в Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган произнес азан (призыв к молитве) в соборе Святой Софии в Стамбуле, где начался первый после 1934 года пятничный намаз.
Газета.Ru вчера в 06:40
Армия и оружие
В порт Одессы вошли пять кораблей НАТО
Пять кораблей НАТО во главе с флагманом группы SNMG2, участвующие в морских учениях Sea breeze 2020, вошли в порт Одессы.
Известия 11:44
Происшествия
В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина
Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
BFM.ru 09:29
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
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Общество
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Шесть человек уже умерли от коронавируса. За минувшие сутки на территории Республики Крым выявили 21 случай коронавирусной инфекции.
Вести.Севастополь 04:38
Футбол
«Колос» разгромил «Днепр-1» в полуфинале плей-офф за путевку в Лигу Европы
В чемпионате Украины состоялся первый полуфинальный матч плей-офф за путевку в Лигу Европы.
Bookmaker-ratings.ru 12:12
Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Российский специалист Андрей Талалаев принял решение об уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Крылья Советов".
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Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
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По итогу при малых количествах еды Насте удалось добиться дефицита калорий, что помогло ей постепенно избавляться от подкожных отложений.
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Музыка
Подписчики раскритиковали новую песню бойфренда Бузовой и его образ
Поклонники не оценили попытки блогера привлечь их внимание. Они раскритиковали его за подражание, сравнивая с рэпером Моргенштерном.
SM News вчера в 08:48
Киберспорт
Себ вернулся в OG, Сумаил покинул команду
Cyber.sports.ru 12:57
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Известия вчера в 03:18
Армия и оружие
Пентагон опубликовал спутниковые снимки с «Тиграми» и Су-24 в Ливии
Коммерсантъ 04:44