Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксУральский представитель Transparency International задержана в Казани

Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
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с чего всё началось
На странице организации в фейсбуке говорится
, что силовики ворвались в штаб «Объединенных демократов», где в этот момент проходила лекция о контроле над госзакупками, и задержали всех присутствовавших.
Дождь08:44

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Главу уральского отделения Transparency International отпустили из полиции Казани

Коммерсантъ18:27

Силовики сорвали лекцию «Объединенных демократов» в Казани

Эхо Москвы12:34

В Казани задержали уральского представителя антикоррупционного центра Transparency International

Реальное время13:59

Главу екатеринбургского центра «Трансперенси» отпустили из полиции в Казани

Znak.com14:11

Главу Transparency International на Урале отпустили из отдела полиции

Екатеринбург Онлайн13:36

В Казани «Объединенных демократов» допросили по делу о лжеминировании мэрии

Inkazan15:07

Полиция сорвала встречу с главой «Трансперенси Интернешнл – Россия» в Казани

Казанский репортер07:40
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:43, Ашберн
Общество

Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

РБК 17:42
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Здоровье

Врач Мясников определил главные факторы здоровья человека

Мясников отметил, что при малейшем нарушении баланса в этом «смертельном квартете» растёт риск развития болезней.
Цензуры.Нет 13:36
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Футбол

Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста вчера в 12:02
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
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Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Российская газета 09:54
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Гаджеты

Huawei представит китайскую версию Mate 40 Lite на следующей неделе

Сегодня Huawei опубликовала первый официальный тизер смартфона, сообщающий о том, что устройство будет представлено 27 июля.
3DNews вчера в 06:52
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
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Футбол

«ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» и завоевал Кубок Франции

«ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции. В решающем поединке турнира команда встретилась с «Сент-Этьеном».
Vprognoze.ru вчера в 17:56
Общество

Россиянам рекомендовали сделать прививки от гриппа и пневмококка

Минздрав РФ порекомендовал россиянам к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка.
Телеканал 360° 16:58
Футбол

Игрок «Химок»: судьи выиграли кубок

Полузащитник «Химок» Аршак Корян раскритиковал судейство финального матча Кубка России с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 15:36
Общество

Великобритания вновь ввела карантин для прибывающих из Испании

Власти Великобритании снова ввели двухнедельный карантин для прибывающих из Испании.
Газета.Ru 15:55
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Политика

Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым

Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости 17:23
Шоу-бизнес

Бузова и Манукян намекнули на продолжение романа публичной перепиской

Манукян, в свою очередь, тоже упомянул Бузову в своих социальных сетях.
iReactor 10:59
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 14:09
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Культура

Третий сезон проекта «Музыка на крыше» стартует 2 августа на ВДНХ

В рамках третьего сезона проекта «Музыка на крыше», который начнётся 2 августа, состоятся живые концерты на крыше павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.
RT на русском вчера в 04:31
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Футбол

Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»

Известия 18:32
Общество

Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
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Шоу-бизнес

Три месяца Виктория Дайнеко с ребенком не могут вернуться в Россию

StarHit.ru 13:30
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Армия и оружие

В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО

Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Думская".
Российская газета 14:53
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Армия и оружие

На параде в Петербурге покажут лучшие российские корабли

В Санкт-Петербурге 26 июля в 11:00 начнется главный военно-морской парад.
Московский Комсомолец 16:30
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Газета.Ru вчера в 03:35
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Армия и оружие

Украинские эксперты рассказали, где Россия найдет «ключи» от Одессы

Участники конференции пришли к выводу, что в случае конфликта с Украиной Россия найдет «ключи» от Одессы на острове Змеиный.
ФАН 14:09
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Новой Москве

В результате съезда автомобиля в кювет в деревне Кленовское в Новой Москве погибли два человека.
RT на русском 18:02
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Футбол

«Рига» Кононова продлила победную серию до восьми матчей

Команда бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова продлила победную серию до восьми матчей.
Чемпионат 17:33
Шоу-бизнес

45-летний Константин Богомолов опубликовал архивную детскую фотографию

Вокруг ТВ 05:04
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Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Билл и Тед» с Киану Ривзом

В пятницу, 24 июля, в сети появился новый трейлер киноленты "Билл и Тед". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Orion Pictures.
Piter.tv вчера в 07:43
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Кино

Новый сезон «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Выход 11-го сезона сериала «Ходячие мертвецы» отложили на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Родной город 14:47
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Религия

Первый за 86 лет намаз завершился в мечети Святой Софии

Первый после 1934 года пятничный намаз завершился в превращенном в мечеть соборе Святой Софии в Стамбуле в пятницу, 24 июля.
Известия вчера в 08:41
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Шоу-бизнес

Рэпер Канье Уэст отказался видеться с Ким Кардашьян

Популярный американский рэпер Канье Уэст отказался общаться со своей супругой Ким Кардашьян. Он не желает видеться со светской львицей.
Дни24 04:00
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Гаджеты

В продажу вышли процессоры Intel Core i9 KA десятого поколения

В двух интернет-магазинах (в Литве и Индии) обнаружились процессоры Intel Core i9-10900KA (BX8070110900KA), Core i9-10850KA (BX8070110850KA), Core i9-10700KA (BX8070110700KA) и Core i9-10600KA (X8070110600KA).
Игромания.ру 17:34
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