Происшествия
ИнтерфаксУральский представитель Transparency International задержана в Казани
Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
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с чего всё началось
На странице организации в фейсбуке говорится, что силовики ворвались в штаб «Объединенных демократов», где в этот момент проходила лекция о контроле над госзакупками, и задержали всех присутствовавших.Дождь08:44
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Здоровье
Врач Мясников определил главные факторы здоровья человека
Мясников отметил, что при малейшем нарушении баланса в этом «смертельном квартете» растёт риск развития болезней.
Цензуры.Нет 13:36
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста вчера в 12:02
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета 09:54
Гаджеты
Huawei представит китайскую версию Mate 40 Lite на следующей неделе
Сегодня Huawei опубликовала первый официальный тизер смартфона, сообщающий о том, что устройство будет представлено 27 июля.
3DNews вчера в 06:52
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» и завоевал Кубок Франции
«ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции. В решающем поединке турнира команда встретилась с «Сент-Этьеном».
Vprognoze.ru вчера в 17:56
Общество
Россиянам рекомендовали сделать прививки от гриппа и пневмококка
Минздрав РФ порекомендовал россиянам к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка.
Телеканал 360° 16:58
Футбол
Игрок «Химок»: судьи выиграли кубок
Полузащитник «Химок» Аршак Корян раскритиковал судейство финального матча Кубка России с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 15:36
Общество
Великобритания вновь ввела карантин для прибывающих из Испании
Власти Великобритании снова ввели двухнедельный карантин для прибывающих из Испании.
Газета.Ru 15:55
Политика
Климкина призвали к покаянию после его заявления про Крым
Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости 17:23
Шоу-бизнес
Бузова и Манукян намекнули на продолжение романа публичной перепиской
Манукян, в свою очередь, тоже упомянул Бузову в своих социальных сетях.
iReactor 10:59
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 14:09
Культура
Третий сезон проекта «Музыка на крыше» стартует 2 августа на ВДНХ
В рамках третьего сезона проекта «Музыка на крыше», который начнётся 2 августа, состоятся живые концерты на крыше павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.
RT на русском вчера в 04:31
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Армия и оружие
В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО
Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Думская".
Российская газета 14:53
Армия и оружие
На параде в Петербурге покажут лучшие российские корабли
В Санкт-Петербурге 26 июля в 11:00 начнется главный военно-морской парад.
Московский Комсомолец 16:30
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Газета.Ru вчера в 03:35
Армия и оружие
Украинские эксперты рассказали, где Россия найдет «ключи» от Одессы
Участники конференции пришли к выводу, что в случае конфликта с Украиной Россия найдет «ключи» от Одессы на острове Змеиный.
ФАН 14:09
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Новой Москве
В результате съезда автомобиля в кювет в деревне Кленовское в Новой Москве погибли два человека.
RT на русском 18:02
Футбол
«Рига» Кононова продлила победную серию до восьми матчей
Команда бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова продлила победную серию до восьми матчей.
Чемпионат 17:33
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Билл и Тед» с Киану Ривзом
В пятницу, 24 июля, в сети появился новый трейлер киноленты "Билл и Тед". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Orion Pictures.
Piter.tv вчера в 07:43
Кино
Новый сезон «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Выход 11-го сезона сериала «Ходячие мертвецы» отложили на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Родной город 14:47
Религия
Первый за 86 лет намаз завершился в мечети Святой Софии
Первый после 1934 года пятничный намаз завершился в превращенном в мечеть соборе Святой Софии в Стамбуле в пятницу, 24 июля.
Известия вчера в 08:41
Шоу-бизнес
Рэпер Канье Уэст отказался видеться с Ким Кардашьян
Популярный американский рэпер Канье Уэст отказался общаться со своей супругой Ким Кардашьян. Он не желает видеться со светской львицей.
Дни24 04:00
Гаджеты
В продажу вышли процессоры Intel Core i9 KA десятого поколения
В двух интернет-магазинах (в Литве и Индии) обнаружились процессоры Intel Core i9-10900KA (BX8070110900KA), Core i9-10850KA (BX8070110850KA), Core i9-10700KA (BX8070110700KA) и Core i9-10600KA (X8070110600KA).
Игромания.ру 17:34