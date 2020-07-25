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Шоу-бизнес Рэпер Канье Уэст отказался видеться с Ким Кардашьян Популярный американский рэпер Канье Уэст отказался общаться со своей супругой Ким Кардашьян. Он не желает видеться со светской львицей. 3