Коронавирус
REGNUMУральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
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Аппараты ИВЛ «Авента-М» отзывают из больниц России после пожара в Петербурге
Peterburg2.ruвчера в 13:24
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