Религия
Уральский меридианУральского священника за проклятие лишили права проповедовать
Епархия лишила основателя Среднеуральского женского монастыря права проповедовать. Ранее ИА «Уральский меридиан» сообщало, что отец Сергий во время богослужения проклял тех, кто закрывает храмы из-за пандемии коронавируса. Кроме того, он озвучил своё мнение, что новый вирус является выдумкой.
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с чего всё началось
Руководство Екатеринбургской епархии сегодня приняло решение о лишении схиигумена Сергия (Романова) права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, говорится в комментарии пресс-службы епархии.Коммерсантъ08:15
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Схиигумена Сергия, который проклял тех, кто закрывает храмы, лишили права проповедовать
Екатеринбург Онлайн05:21
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Коммерсантъ 10:27
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Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
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Общество
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Российская газета 13:40
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Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
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Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
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Lenta.ru 08:12
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
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В ряде регионов России вводят масочный режим
В нескольких регионах России вводят обязательное ношение масок в общественных местах.
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В МВД появится новый Кодекс этики и служебного поведения
В МВД появится новый Кодекс этики и служебного поведения В МВД разработан проект Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел.
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Глава Минздрава Ставрополья Мажаров отправился в отставку
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Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
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