с чего всё началось

Епархия лишила основателя Среднеуральского женского монастыря права проповедовать. Ранее ИА «Уральский меридиан» сообщало, что отец Сергий во время богослужения проклял тех, кто закрывает храмы из-за пандемии коронавируса. Кроме того, он озвучил своё мнение, что новый вирус является выдумкой.

Общество Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен 27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних. 100

Культура Объявлены имена финалистов шоу «Маска» Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY). 115

Общество Назван средний размер банковских вкладов россиян Эксперты РИА Новости опубликовали рейтинг регионов РФ по среднему размеру банковского вклада на душу населения. 146

Политика Лавров провёл телефонный разговор с генсеком ОБСЕ Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером обсудил ситуацию на Украине.

Биатлон Адвокат Панич: МОК снова представил поддельную подпись Родченкова Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, заявил о новой подделке подписи информатора WADA Григория Родченкова.

Общество Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста». 823

Здоровье В Британии выявили детский синдром коронавируса Представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с болью в животе и проблемами с сердцем, что может быть связано с коронавирусом, сообщает благотворительная организация Paediatric Intensive Care Society. 8

Экономика Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина. 35

Футбол «Крылья Советов» оштрафуют Фролова за высказывания о власти По мнению клуба в последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и России, в частности построили стадион Самара Арена. 29

Общество Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту. 165

Общество ВОЗ: пандемия коронавируса закончится еще нескоро Пандемия коронавируса еще далека до завершения, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус, передает Reuters. 1