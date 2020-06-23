Общество

ФАНФАНУргант иронично отреагировал на идею переименовать эскимо в США

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала иронично прокомментировал намерение американской компании переименовать эскимо, предложив «новое название» для мороженого.
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Ургант высмеял идею переименовать эскимо в США

Комсомольская правда00:45

Толстовка и болгарка: Ургант посмеялся над США из-за отказа от «эскимо»

Петербургский дневниквчера в 23:53

Ургант высмеял идею США переименовать эскимо

URA.Ruвчера в 21:59

Ургант помог американцам придумать новое название для эскимо

Телеканал 360°вчера в 23:16

Ургант иронично отреагировал на идею переименовать эскимо в США

ФАНвчера в 22:59

Ургант высмеял отказ США от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов

Lenta.ruвчера в 23:35

«Майкл Джексон»: Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо

РИА Новостивчера в 21:17
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Общество

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
150
Общество

В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
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Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru вчера в 06:43
Экономика

В Госдуме предложили расширить список моногородов

В Государственной думе считают, что необходимо увеличить количество моногородов в России с нынешних 321 до около 500.
Газета.Ru вчера в 20:46
Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
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Экономика

Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с первого января 2021 года устанавливается в сумме 6 044,48 рубля, в 2022 году - в сумме 6 401,10 рубля, в 2023 году - в сумме 6 759,56 рубля.
Российская газета вчера в 18:19
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Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
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Общество

Азаров примет решение по режиму самоизоляции в Самарской области

Во вторник, 23 июня ожидается принятие решение по вопросу продления или смягчения ограничительного режима губернатором Самарской области Дмитрием Азоровым.
Kursk.com 00:43
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Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 11:29
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Происшествия

В Киеве обнаружено тело пятой жертвы взрыва в доме

REGNUM 01:16
Политика

Болтон заявил, что Трамп беспокоился за российских военных в Сирии

"Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления (президента США Барака) Обамы", - пишет Болтон.
РИА Новости 01:45
9
Политика

Путин прибыл в парк «Патриот», где находится Главный храм ВС РФ

Президент России Владимир Путин прибыл в парк "Патриот" в подмосковной Кубинке, где находится Главный храм Вооруженных сил РФ.
РЕН ТВ вчера в 02:53
1,9K
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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Гаджеты

Apple представила операционную систему iOS 14

RT на русском вчера в 15:07
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Здоровье

Глава Росстата объяснил сложности с данными о смертности от COVID-19

Глава Росстата Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19 разными методологиями расчета.
РБК 00:00
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
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Политика

МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

Министерство иностранных дел Украины продолжит сокращать количество соглашений с Россией.
РБК вчера в 19:46
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Технологии

Авторы The Order 1886 стали частью Facebook и Oculus

Игромания.ру вчера в 16:53
Авто

В России за полгода стоимость автомобилей выросла на 3–7%

Новые автомобили в России продолжают дорожать: с начала года по середину июня их стоимость выросла в среднем на 3 – 7%, пишет «Коммерсантъ».
Автоновости дня вчера в 01:28
15
Общество

В МВД сообщили о влиянии защитных масок на систему распознавания лиц

На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок.
РБК вчера в 21:08
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Экономика

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ вчера в 08:25
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Происшествия

Уголовное дело заведено за выкуп непригодного транспорта в Челябинске

Первый областной 01:52
2
Общество

Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования

Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования - хлороформ. Об этом говорится в сообщении организации.
ТАСС 01:03
Здоровье

Курских медиков наградят государственными наградами

Президент России подписал указы о награждении медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского.
Городские известия (г. Курск) 21 июня в 04:40
Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 21 июня в 10:49
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Авто

С 1 июля российских водителей ждут нововведения

С 1 июля текущего года автомобилистов России ждёт ряд значимых нововведений, сообщает "АиФ".
Новые автомобили 21 июня в 23:42
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Армия и оружие

Российский спецназ получит уникальные парашюты

Газета.Ru вчера в 21:18
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
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Здоровье

В челябинском онкоцентре произошла вспышка коронавируса

Эхо Москвы в Челябинске вчера в 03:20
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной рассказал, что они расстались

Фотограф Дмитрий Исхаков, супруг 33-летней российской певицы, актрисы и модели Полины Гагариной подтвердил, что они расстались.
Российская газета вчера в 11:16
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Российский актёр, телеведущий, музыкант, шоумен, продюсер.
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Майкл Джексон
Певец
Американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп, предприниматель. Самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, известен как «Король поп-музыки», обладатель 15 премий «Грэмми» и сотен других премий. 25 раз занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Количество проданных в мире записей Джексона составляет 1 миллиард копий. Майкл Джексон внёс значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.
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