Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала иронично прокомментировал намерение американской компании переименовать эскимо, предложив «новое название» для мороженого.

Ургант иронично отреагировал на идею переименовать эскимо в США

Общество Аномальная жара надвигается на европейскую часть России Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы. 150

Общество В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News. 17

Спорт 30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.

Экономика В Госдуме предложили расширить список моногородов В Государственной думе считают, что необходимо увеличить количество моногородов в России с нынешних 321 до около 500.

Политика Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны. 611

Экономика Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с первого января 2021 года устанавливается в сумме 6 044,48 рубля, в 2022 году - в сумме 6 401,10 рубля, в 2023 году - в сумме 6 759,56 рубля. 13

Общество Азаров примет решение по режиму самоизоляции в Самарской области Во вторник, 23 июня ожидается принятие решение по вопросу продления или смягчения ограничительного режима губернатором Самарской области Дмитрием Азоровым. 12

Происшествия Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 525

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 1K

Здоровье Глава Росстата объяснил сложности с данными о смертности от COVID-19 Глава Росстата Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19 разными методологиями расчета. 4

Авто В России за полгода стоимость автомобилей выросла на 3–7% Новые автомобили в России продолжают дорожать: с начала года по середину июня их стоимость выросла в среднем на 3 – 7%, пишет «Коммерсантъ». 15

Экономика Россия опередила весь мир по росту личных богатств По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно. 1,3K

Общество Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования - хлороформ. Об этом говорится в сообщении организации.

Здоровье Курских медиков наградят государственными наградами Президент России подписал указы о награждении медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского.