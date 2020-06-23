Общество
ФАНУргант иронично отреагировал на идею переименовать эскимо в США
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала иронично прокомментировал намерение американской компании переименовать эскимо, предложив «новое название» для мороженого.
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Толстовка и болгарка: Ургант посмеялся над США из-за отказа от «эскимо»
Петербургский дневниквчера в 23:53
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Общество
Аномальная жара надвигается на европейскую часть России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
Общество
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru вчера в 06:43
Экономика
В Госдуме предложили расширить список моногородов
В Государственной думе считают, что необходимо увеличить количество моногородов в России с нынешних 321 до около 500.
Газета.Ru вчера в 20:46
Политика
Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
Экономика
Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с первого января 2021 года устанавливается в сумме 6 044,48 рубля, в 2022 году - в сумме 6 401,10 рубля, в 2023 году - в сумме 6 759,56 рубля.
Российская газета вчера в 18:19
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Общество
Азаров примет решение по режиму самоизоляции в Самарской области
Во вторник, 23 июня ожидается принятие решение по вопросу продления или смягчения ограничительного режима губернатором Самарской области Дмитрием Азоровым.
Kursk.com 00:43
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 11:29
Политика
Болтон заявил, что Трамп беспокоился за российских военных в Сирии
"Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления (президента США Барака) Обамы", - пишет Болтон.
РИА Новости 01:45
Политика
Путин прибыл в парк «Патриот», где находится Главный храм ВС РФ
Президент России Владимир Путин прибыл в парк "Патриот" в подмосковной Кубинке, где находится Главный храм Вооруженных сил РФ.
РЕН ТВ вчера в 02:53
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Гаджеты
Apple представила операционную систему iOS 14
RT на русском вчера в 15:07
Здоровье
Глава Росстата объяснил сложности с данными о смертности от COVID-19
Глава Росстата Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19 разными методологиями расчета.
РБК 00:00
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Политика
МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
Министерство иностранных дел Украины продолжит сокращать количество соглашений с Россией.
РБК вчера в 19:46
Технологии
Авторы The Order 1886 стали частью Facebook и Oculus
Игромания.ру вчера в 16:53
Авто
В России за полгода стоимость автомобилей выросла на 3–7%
Новые автомобили в России продолжают дорожать: с начала года по середину июня их стоимость выросла в среднем на 3 – 7%, пишет «Коммерсантъ».
Автоновости дня вчера в 01:28
Общество
В МВД сообщили о влиянии защитных масок на систему распознавания лиц
На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок.
РБК вчера в 21:08
Экономика
Россия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ вчера в 08:25
Происшествия
Уголовное дело заведено за выкуп непригодного транспорта в Челябинске
Первый областной 01:52
Общество
Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования
Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования - хлороформ. Об этом говорится в сообщении организации.
ТАСС 01:03
Здоровье
Курских медиков наградят государственными наградами
Президент России подписал указы о награждении медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского.
Городские известия (г. Курск) 21 июня в 04:40
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 21 июня в 10:49
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
С 1 июля текущего года автомобилистов России ждёт ряд значимых нововведений, сообщает "АиФ".
Новые автомобили 21 июня в 23:42
Армия и оружие
Российский спецназ получит уникальные парашюты
Газета.Ru вчера в 21:18
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Здоровье
В челябинском онкоцентре произошла вспышка коронавируса
Эхо Москвы в Челябинске вчера в 03:20
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной рассказал, что они расстались
Фотограф Дмитрий Исхаков, супруг 33-летней российской певицы, актрисы и модели Полины Гагариной подтвердил, что они расстались.
Российская газета вчера в 11:16