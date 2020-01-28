Общество

Lenta.ruLenta.ruУргант извинился перед православными за шутку о Христе

Ведущий Первого канала Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» извинился перед православными активистами за шутку о Христе. Движение «Сорок сороков» ранее требовало лишить его российского гражданства. Выпуск опубликован на сайте телеканала.
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с чего всё началось
В новом выпуске «Вечернего Урганта»
 телеведущий напомнил, что шоу является юмористическим, а к религии авторы относятся как к «важной составляющей жизни».
Телеканал 360°04:32

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Иван Ургант извинился за шутки над Иисусом на Рождество

Телеканал 360°04:32

Ургант извинился перед верующими за шутку об Иисусе и Кейдже

Газета.Ru03:38

Ургант извинился перед верующими за свои шутки

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Депутат не поверил извинениям Урганта за оскорбление чувств верующих

News.ru03:06

Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

Lenta.ru02:04

Ургант остриг волосы и извинился за шутку о Христе

Московский Комсомолец03:12

Иван Ургант извинился за оскорбление чувств верующих и ответил на требования лишить его гражданства

Екатеринбург Онлайнвчера в 18:55
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Экономика

Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России

По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
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Происшествия

Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте

В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Газета.Ru 05:27
Происшествия

Бросивший двоих детей в Шереметьево отец объяснил свой поступок

Отец, бросивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок.
Lenta.ru 06:38
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В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина

Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.
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Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:44
Общество

В Москве создан штаб по борьбе с распространением коронавируса

В Москве создан оперативный штаб для координации работы городских и федеральных служб в борьбе с новым коронавирусом из Китая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте во вторник.
Интерфакс 04:20
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
РБК 06:20
Здоровье

Назван еще один способ передачи коронавируса

По данным Роспотребнадзора, 8 заболевших выявили в Тайланде, 5 заболевших - в Австралии, еще 5 – в США, есть заразившиеся новым видом коронавируса в Малайзии, Республике Корея, Тайване, Сингапуре и Японии – по 4 человека, 3 заболевших зарегистрированы во Франции, 2 - во Вьетнаме, по 1 случаю - в Канаде и Непале.
TV BRICS вчера в 08:09
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Культура

Стал известен главный приз 2-го сезона шоу «Ну-ка, все вместе!»

Съемки 2-го сезона вокального шоу «Ну-ка все вместе!» прошли сегодня на «Мосфильме».
Вокруг ТВ вчера в 09:40
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
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Происшествия

В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста

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Политика

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.
РБК 06:38
Происшествия

В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем

Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС 03:21
Общество

Гостиницу «Пекин» продали владельцу сочинского отеля «Жемчужина»

АО «Гостиничный комплекс "Жемчужина"» владеет одноименным отелем в Сочи.
Коммерсантъ 04:39
Происшествия

В Северодвинске неисправный датчик показал повышение уровня радиации

Утром 28 января датчик на проспекте Труда в Северодвинске показал повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час.
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Политика

ФОМ вслед за ВЦИОМ отказался от электоральных рейтингов президента

Один из трех крупнейших социологических центров — фонд «Общественное мнение» (ФОМ) — решил на время отказаться от публикации электоральных исследований, связанных с президентскими выборами.
РБК 06:45
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

Коммерсантъ вчера в 21:24
Шоу-бизнес

На Малахова могут подать в суд за скрытую съемку Ирины Отиевой

На телеведущего Андрея Малахова могут подать в суд за съемку скрытой камерой джазовой и эстрадной певицы Ирины Отиевой, заявил "Газете.Ru" ее представитель Алексей Данченко.
Газета.Ru 05:52
Политика

Эрдоган обвинил ОАЭ в финансировании «российских наемников» в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что власти Абу-Даби (ОАЭ) оказывают финансовую поддержку наемникам из ЧВК Вагнера, которые сражаются в Ливии на стороне сил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
РБК 05:36
Происшествия

Обнародованы итоги психиатрического обследования историка-расчленителя Соколова

Lenta.ru 06:26
Политика

План Трампа: Иорданская долина отходит Израилю

Согласно плану США по урегулированию палестино-израильского конфликта (именуемому «сделкой века»), который, как ожидается, сегодня будет представлен общественности администрацией президента США Дональда Трампа, большая часть долины реки Иордан переходит в руки Израиля, пишет The New York Times.
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Экономика

Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд

"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд.
ТАСС 06:22
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Игры

Игра Dying Light: Bad Blood стала бесплатной в Steam

Получить бесплатную версию Bad Blood смогут все обладатели оригинальной Dying Light. Сообщается, что ранее игру сняли с продаж в Steam.
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Футбол

Жена Кокорина заявила об отказе футболиста переходить в «Сочи»

РБК 06:44
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Кикнадзе: новые выборы главы РПЛ пройдут 17 марта

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) учло замечания Российского футбольного союза (РФС) по выборам президента РПЛ и назначило новое голосование на 17 марта, сообщил генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе.
РИА Новости 06:07
Общество

200 лет назад русские моряки открыли Антарктиду

Антарктида была открыта 28 января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
Российская газета 01:22
Политика

Кремль выразил уверенность в проверке дела редактора «Черновика»

В Кремле не сомневаются в проверке Генпрокуратурой законности уголовного дела, возбужденного против журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, которого обвиняют в финансировании терроризма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Культура

Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»

Группу создали 27 мая 1969 года. Лидер коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему фильм к 50-летию группы не будет снят.
Мой Брянск 06:36
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