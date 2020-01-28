Общество
Lenta.ruУргант извинился перед православными за шутку о Христе
Ведущий Первого канала Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» извинился перед православными активистами за шутку о Христе. Движение «Сорок сороков» ранее требовало лишить его российского гражданства. Выпуск опубликован на сайте телеканала.
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с чего всё началось
В новом выпуске «Вечернего Урганта» телеведущий напомнил, что шоу является юмористическим, а к религии авторы относятся как к «важной составляющей жизни».Телеканал 360°04:32
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Иван Ургант извинился за оскорбление чувств верующих и ответил на требования лишить его гражданства
Екатеринбург Онлайнвчера в 18:55
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Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.
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СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
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Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Общество
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Происшествия
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Политика
ФОМ вслед за ВЦИОМ отказался от электоральных рейтингов президента
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В Алжире разбился истребитель Су-30
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Политика
Эрдоган обвинил ОАЭ в финансировании «российских наемников» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что власти Абу-Даби (ОАЭ) оказывают финансовую поддержку наемникам из ЧВК Вагнера, которые сражаются в Ливии на стороне сил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Происшествия
Обнародованы итоги психиатрического обследования историка-расчленителя Соколова
Политика
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Согласно плану США по урегулированию палестино-израильского конфликта (именуемому «сделкой века»), который, как ожидается, сегодня будет представлен общественности администрацией президента США Дональда Трампа, большая часть долины реки Иордан переходит в руки Израиля, пишет The New York Times.
Экономика
Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд
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Получить бесплатную версию Bad Blood смогут все обладатели оригинальной Dying Light. Сообщается, что ранее игру сняли с продаж в Steam.
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Кикнадзе: новые выборы главы РПЛ пройдут 17 марта
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) учло замечания Российского футбольного союза (РФС) по выборам президента РПЛ и назначило новое голосование на 17 марта, сообщил генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе.
Общество
200 лет назад русские моряки открыли Антарктиду
Антарктида была открыта 28 января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
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В Кремле не сомневаются в проверке Генпрокуратурой законности уголовного дела, возбужденного против журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, которого обвиняют в финансировании терроризма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Культура
Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»
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