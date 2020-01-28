с чего всё началось

Ведущий Первого канала Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» извинился перед православными активистами за шутку о Христе. Движение «Сорок сороков» ранее требовало лишить его российского гражданства. Выпуск опубликован на сайте телеканала.

Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

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