Общество

Lenta.ruLenta.ruУргант извинился перед православными за шутку о Христе

Ведущий Первого канала Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» извинился перед православными активистами за шутку о Христе. Движение «Сорок сороков» ранее требовало лишить его российского гражданства. Выпуск опубликован на сайте телеканала.
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с чего всё началось
В новом выпуске «Вечернего Урганта»
 телеведущий напомнил, что шоу является юмористическим, а к религии авторы относятся как к «важной составляющей жизни».
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