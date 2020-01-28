Общество
Lenta.ruУргант извинился перед православными за шутку о Христе
Ведущий Первого канала Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» извинился перед православными активистами за шутку о Христе. Движение «Сорок сороков» ранее требовало лишить его российского гражданства. Выпуск опубликован на сайте телеканала.
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с чего всё началось
В новом выпуске «Вечернего Урганта» телеведущий напомнил, что шоу является юмористическим, а к религии авторы относятся как к «важной составляющей жизни».Телеканал 360°04:32
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Иван Ургант извинился за оскорбление чувств верующих и ответил на требования лишить его гражданства
Екатеринбург Онлайнвчера в 18:55
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