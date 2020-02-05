Общество

РБКРБКУргант извинился за шутку о космонавтах и сделал «выговор» ее автору

Телеведущий Иван Ургант извинился за шутку о снижении требований к космонавтам со стороны «Роскосмоса» и сделал «выговор» ее автору в эфире программы «Вечерний Ургант». Это произошло после того, как на предыдущий выпуск отреагировал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
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