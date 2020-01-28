Общество

Lenta.ruLenta.ruУргант извинился перед православными за шутку о Христе

Ведущий Первого канала Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» извинился перед православными активистами за шутку о Христе. Движение «Сорок сороков» ранее требовало лишить его российского гражданства. Выпуск опубликован на сайте телеканала.
Читать в источнике
Комментировать130

Подробнее о событии

Ургант извинился за шутку об Иисусе Христе

РИА Новости07:31

Иван Ургант извинился за оскорбление чувств верующих и ответил на требования лишить его гражданства

Екатеринбург Онлайнвчера в 18:55

Ургант остриг волосы и извинился за шутку о Христе

Московский Комсомолец03:12

Депутат не поверил извинениям Урганта за оскорбление чувств верующих

News.ru03:06

Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

Lenta.ru02:04

Ургант извинился перед верующими за свои шутки

URA.Ruвчера в 22:19

Рождественский выпуск «Вечернего Урганта» удалили с YouTube. Ургант за него извинился

Дождь08:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 08:31, Ашберн
Происшествия

Обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова признали вменяемым

Газета.Ru 07:16
Здоровье

Назван еще один способ передачи коронавируса

По данным Роспотребнадзора, 8 заболевших выявили в Тайланде, 5 заболевших - в Австралии, еще 5 – в США, есть заразившиеся новым видом коронавируса в Малайзии, Республике Корея, Тайване, Сингапуре и Японии – по 4 человека, 3 заболевших зарегистрированы во Франции, 2 - во Вьетнаме, по 1 случаю - в Канаде и Непале.
TV BRICS вчера в 08:09
Политика

Лондон разрешил Huawei участвовать в запуске 5G в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил китайской компании Huawei участвовать в запуске сетей 5G на территории страны.
News.ru 07:30
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Общество

Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь

Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Альберт Второй согласился с результатами генетической экспертизы.
Вести.Ru вчера в 23:00
Авто

Корпорация Nissan обновила внедорожную вариацию пикапа Navara

Пикап во флагманской вариации N-Guard, на основе которого построен Off-Roader AT32, на британском рынке продается по стоимости от 30 025 фунтов стерлингов (приблизительно 2,47 млн рублей).
CarsWeek.ru вчера в 16:31
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:44
Происшествия

Бросивший детей в аэропорту Шереметьево мужчина сдался следователям

Виктор Гаврилов, который оставил в Шереметьево своих сыновей 2011 и 2014 годов рождения, после чего скрылся, сдался следователям, сообщает Telegram-канал Baza.
Московский Комсомолец 02:53
Общество

Раскрыты биографии рассекреченных разведчиков-нелегалов СССР и России

Ранее во вторник директор СВР Сергей Нарышкин рассекретил имена семи выдающихся советских и российских разведчиков-нелегалов.
Lenta.ru 08:16
Наука

Ученые засомневались в связи нового коронавируса с рынком в Ухани

Авторы отмечают, что этот случай так и не удалось однозначно связать с «тем самым» рынком в Ухани, откуда, по всем последующим сообщениям, началось распространение инфекции.
Naked Science 04:05
Армия и оружие

Гибель курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ опровергли

Офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, не находился в потерпевшем крушение в Афганистане самолете.
Lenta.ru 07:48
Футбол

Жена Кокорина заявила об отказе футболиста переходить в «Сочи»

РБК 06:44
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
РИА Новости 01:31
Политика

ЕС расширил чёрный список «организаторов выборов в Крыму»

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведении выборов в Крыму осенью 2019 года.
REGNUM 06:16
Здоровье

Главный фармаколог Петербурга: Мы лечим ОРВИ противозачаточным «Кагоцелом» и бесполезным «Арбидолом»

«Арбидол», «Кагоцел», «Ингавирин», «Полиоксидоний», «Циклоферон» и еще как минимум десять наименований препаратов, «стимулирующих иммунитет», становятся самыми востребованными в аптеках, когда растет заболеваемость ОРВИ.
Доктор Питер 07:18
Происшествия

В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста

По информации "Вести Хакасия", чиновник получил два года лишения свободы условно за нападение на журналиста в прошлом году.
Российская газета 06:18
Политика

Путин проведет встречу с Алекперовым

ТАСС 05:55
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский закрутил роман с бывшей стриптизершей

Накануне модель поделилась первым совместным видео с Гогунским, на котором он нежно держит ее за руку во время ужина в московском ресторане «Страна, которой нет».
StarHit.ru вчера в 22:00
Политика

Нетаньяху расскажет Путину о «сделке века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает направиться из Вашингтона в Москву, где планирует 29 января встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о деталях американского плана ближневосточного урегулирования.
ТАСС 08:19
Экономика

В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Газета.Ru вчера в 17:46
Политика

Зеленский заявил, что Освенцим освободили украинцы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау освободили украинцы 1-го Украинского фронта Красной армии СССР.
РЕН ТВ вчера в 15:58
Политика

Эрдоган обвинил ОАЭ в финансировании «российских наемников» в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что власти Абу-Даби (ОАЭ) оказывают финансовую поддержку наемникам из ЧВК Вагнера, которые сражаются в Ливии на стороне сил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
РБК 05:36
Культура

Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире

В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
ToDay News Ufa вчера в 12:30
Культура

Макаревич озвучил причину отмены съемок о «Машине времени»

Напомним, советскую рок-группу "Машина времени" основали Андрей Макаревич и Сергей Кавагоэ 27 мая 1969 года.
Pravda.Ru 08:04
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Политика

Главу Чувашии исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
ТАСС 06:50
Происшествия

Зарезали у подъезда: за что в Москве убили рыночного торговца

Известно, что погибший управлял торговой точкой на рынке. В Москве возле одного из подъездов жилого дома обнаружено тело 50-летнего мужчины.
Газета.Ru 06:10
Экономика

Названы города России с наибольшей доходностью для бизнеса рантье

В среднем по России доходность от сдачи жилья в аренду, по данным ЦИАН, составила 7,8% (8,2% в 2018 году), а средняя окупаемость — 13 лет.
РБК 06:08
Общество

«Красное & белое» подозревает сотрудника в утечке данных клиентов

Сеть «Красное & белое» проводит служебное расследование утечки базы данных клиентов. Основная версия — преступные действия сотрудника.
Коммерсантъ 04:56
Финансы

В 2019 году российские банки увеличили прибыль в 1,7 раза

По данным ЦБ, в 2019 году российские банки заработали 2,0 трлн руб. доналоговой прибыли, чистая прибыль составила 1,7 трлн руб. (в 1,7 раза выше значения 2018 года).
Коммерсантъ 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Ургант
Российский актёр
Российский актёр, телеведущий, музыкант, шоумен, продюсер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное