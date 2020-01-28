с чего всё началось

Телеведущий Иван Ургант извинился перед верующими за шутку в рождественском выпуске телепередачи "Вечерний Ургант" на Первом канале. Ранее активисты православного общественного движения "Сорок сороков" потребовали лишить Ивана Урганта гражданства.

Ургант извинился за шутку об Иисусе Христе

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