Общество
РИА НовостиУргант извинился за шутку об Иисусе Христе
Телеведущий Иван Ургант извинился перед верующими за шутку в рождественском выпуске телепередачи "Вечерний Ургант" на Первом канале. Ранее активисты православного общественного движения "Сорок сороков" потребовали лишить Ивана Урганта гражданства.
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с чего всё началось
Телеведущий Иван Ургант извинился перед верующими за шутку о Христе в рождественской передаче "Вечерний Ургант" и попросил отозвать проклятия в его сторону.РИА Новости Крым04:26
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Иван Ургант извинился за оскорбление чувств верующих и ответил на требования лишить его гражданства
Екатеринбург Онлайнвчера в 18:55
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