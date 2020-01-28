Общество

РИА НовостиРИА НовостиУргант извинился за шутку об Иисусе Христе

Телеведущий Иван Ургант извинился перед верующими за шутку в рождественском выпуске телепередачи "Вечерний Ургант" на Первом канале. Ранее активисты православного общественного движения "Сорок сороков" потребовали лишить Ивана Урганта гражданства.
Читать в источнике
Комментировать142
с чего всё началось
Телеведущий Иван Ургант извинился перед верующими за шутку о Христе в рождественской передаче "Вечерний Ургант
" и попросил отозвать проклятия в его сторону.
РИА Новости Крым04:26

Подробнее о событии

Скандальный рождественский эфир Урганта удалили с YouTube

Газета.Ru08:57

СМИ: «Первый канал» удалил рождественский выпуск «Вечернего Урганта», оскорбивший верующих

URA.Ru08:40

Иван Ургант извинился за оскорбление чувств верующих и ответил на требования лишить его гражданства

Екатеринбург Онлайнвчера в 18:55

Рождественский выпуск «Вечернего Урганта» удалили с YouTube, а потом вернули

Дождь08:13

Депутат не поверил извинениям Урганта за оскорбление чувств верующих

News.ru03:06

Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

Lenta.ru02:04

Ургант извинился за шутку об Иисусе Христе

РИА Новости07:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 10:03, Ашберн
Происшествия

В Ростовской области найдены убитыми депутат и его жена

Газета.Ru 09:38
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

РИА Новости 09:12
Происшествия

Историка Олега Соколова признали вменяемым

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, признан вменяемым.
ТАСС 09:37
Культура

Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»

Фильм должен был состоять из отдельных новелл на основе песен «Машины времени». Ожидалось, что съёмками займутся разные режиссёры.
Профиль 09:21
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
РИА Новости 05:55
Политика

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 09:44
Культура

Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова

Дни24 вчера в 10:46
Общество

Коронавирус может отложить выпуск iPhone

Вспышка коронавируса в Китае может оказать влияние на сроки начала выпуска новых моделей iPhone.
Российская газета 06:08
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

РИА Новости 07:16
Футбол

ЦСКА объявил о сотрудничестве с PepsiCo

ЦСКА и PepsiCo подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие три сезона, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Чемпионат 08:24
Финансы

В 2019 году госдолг Украины вырос более чем на 7%

В 2019 году совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в иностранной валюте вырос на 7,71% и достиг уровня $84,4 млрд, сообщила 28 января пресс-служба министерства финансов Украины.
REGNUM 05:42
Шоу-бизнес

Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Вести Подмосковья 03:06
Кино

Для российского «Холопа» вводятся дополнительные сеансы в США и Канаде

Российская комедия "Холоп", показавшая рекордные достижения на родине, теперь празднует и точечный триумф в зарубежном прокате: прокатчики ленты Клима Шипенко вводят для нее дополнительные киносеансы в США и Канаде.
Российская газета 04:32
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

РБК 06:20
Космос

Звезды взрываются и раскадаются: ядерные процессы в космических объектах горячее центра Солнца

Экология Регионов вчера в 03:05
Энергетика

Газовый транзит через Польшу может быть прекращен

Стратегическая причина: газопровод «Ямал-Европа», по которому через Польшу шел газ, соединяется с газопроводом OPAL, доступ к которому для России был ограничен до 50% после иска компании PGNiG, которая надеялась таким образом вынудить «Газпром» увеличить объем транзита через Польшу.
Pravda.Ru вчера в 01:46
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Экономика

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Прожиточный минимум предложено установить в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
Известия 07:27
Политика

Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
Piter.tv 00:08
Хоккей

«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ

RT на русском 00:14
Культура

Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский призвал не сравнивать игру и сериал

Указал писатель и на то, что слишком ценит работу творца, поэтому не привык навязывать кому-либо собственные взгляды.
Актуальные Новости 07:01
Политика

Нетаньяху обсудит «сделку века» с Путиным в Москве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января вылетит в Москву, чтобы рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
Известия 08:10
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Американский военный самолет действительно разбился в Афганистане, но признаков того, что его сбили, нет, сообщил в понедельник представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.
Интерфакс вчера в 13:41
Происшествия

Звезду «Интернов» Илью Глинникова ограбили в Москве

Газета.Ru 04:39
Путешествия

В Китае остаются более 5 тыс. организованных туристов из РФ

REGNUM 07:49
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила выступления

Интересант 05:45
Игры

Blizzard опубликовала системные требования Warcraft III: Reforged

На сайте Battle.net появились минимальные и рекомендуемые системные требования Warcraft III: Reforged.
CyberSport.ru вчера в 04:00
Общество

Полеты на курорты Египта могут возобновить весной

Российские самолеты могут вновь начать полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в конце апреля 2020 года.
Свободная Пресса 08:35
Политика

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета РФ

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президиума Госсовета РФ. Смена кадров была произведена в связи с плановой ротацией.
Политическая Экспертиза вчера в 10:16
Политика

В рабочей группе допустили внесение поправок в преамбулу Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, член Госдумы Павел Крашенинников заявил «Интерфаксу», что в преамбулу Основного закона могут быть внесены изменения.
РБК 09:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иван Ургант
Российский актёр
Российский актёр, телеведущий, музыкант, шоумен, продюсер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное