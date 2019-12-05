Культура

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейУргант отреагировал на «резкое» высказывание актёра Певцова о Познере

Отмечается, что Ургант придумал, как помирить двух медийных персон. Он в шутку предложил Певцову отправиться с Познером на съёмки документального фильма в Нидерланды.
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с чего всё началось
В шоу «Вечерний Ургант», фрагмент которого доступен
 на сайте Первого канала, Ургант пошутил, что хотел бы поддержать коллегу, который работает на том же телеканале, однако не хотел бы «признаваться» в гомосексуальной ориентации.
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Политика

«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
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Политика

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ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти

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Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде

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Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России

Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
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Политика

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

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Запуск корабля Dragon с грузом для МКС отложен на сутки из-за погоды

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Пятый канал вчера в 13:21
Общество

В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы.
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Семину вручили Орден Александра Невского

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Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

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Кино

«Ржев» выходит в общероссийский прокат

Вести.Ru вчера в 21:36
Политика

Украинцам запретят ездить в Россию по внутренним паспортам

Власти Украины планируют запретить своим гражданам страны ездить в Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении, заявил директор департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев.
Газета.Ru 10:36
Политика

«Газпром» проработает вопрос о газопроводе в Китай через Монголию

"Газпром" в течение полугода должен просчитать, насколько выгодна для России прокладка газопровода в Китай через Монголию, заявил в четверг вице-премьер РФ Алексей Гордеев.
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Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске

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Общество

Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском

Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
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Медведев рассказал о рекордно низкой инфляции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инфляция по итогам года составит 3,8 процента.
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Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
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Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

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