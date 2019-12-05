с чего всё началось

Отмечается, что Ургант придумал, как помирить двух медийных персон. Он в шутку предложил Певцову отправиться с Познером на съёмки документального фильма в Нидерланды.

Ургант отреагировал на «резкое» высказывание актёра Певцова о Познере

Происшествия Бывшего депутата Госдумы осудили на 3,5 года за неуплату налогов В Ростове суд приговорил бывшего депутата Госдумы, гендиректора «Ростовского электрометаллургического завода» Вадима Варшавского к 3,5 годам колонии за уклонение от уплаты налогов на сумму более 490 миллионов рублей, сообщает СК по региону.

Политика Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.

Политика Помощник Зеленского допустил предоставление новых полномочий Донбассу Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса в начале 2020 года по итогам нормандского саммита в Париже, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.

Футбол Дзюба впервые высказался о задержаниях фанатов «Спартака» Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба впервые высказался о задержаниях фанатов "Спартака" до и после мачта 18-го тура Российской премьер-лиги в Санкт-Петербурге.

Общество «Росконтроль» нашел в российских сосисках подорожник и свиную шкурку В ходе гистологического анализа выяснилось, что в сосисках «Велком» и «Малаховский» было выявлено присутствие клетчатки подорожника в первом случае и пшеничной — во втором.

Энергетика ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.

Спорт Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.

Футбол Семину вручили Орден Александра Невского Ранее Семин был награжден Орденом Почета и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Политика Украинцам запретят ездить в Россию по внутренним паспортам Власти Украины планируют запретить своим гражданам страны ездить в Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении, заявил директор департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.

Общество Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.