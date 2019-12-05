Культура
Суть событийПевцов сказал Урганту, что Познер съездит в Нидерланды и без него
Иван заявил, что расстроен этой ссорой и предложил им снять совместный фильм о Голландии под названием «По самые Нидерланды». А Познеру провести свою передачу в плавках Певцова. Изданию Daily Storm Певцов сказал, что в Нидерланды Познер совершенно спокойно поедет и без него.
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с чего всё началось
В шоу «Вечерний Ургант», фрагмент которого доступен на сайте Первого канала, Ургант пошутил, что хотел бы поддержать коллегу, который работает на том же телеканале, однако не хотел бы «признаваться» в гомосексуальной ориентации.REGNUM02:21
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Спорт
Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России
Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
Политика
Новак не исключил встречу с Украиной и ЕК по газу на следующей неделе
Министр энергетики России Александр Новак не исключил, что на следующей неделе может состояться трёхсторонняя встреча по транзиту газа через Украину.
Политика
США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ
Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
Политика
МИД отреагировал на угрозы Киева построить стену в Донбассе
Ранее помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что если на саммите «нормандской четверки» не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и обмене пленными, то украинские власти построят стену на линии соприкосновения в Донбассе.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух
Под обломками одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар, нашли тело женщины.
Политика
В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата
Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.
Происшествия
В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»
Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
Происшествия
В Екатеринбурге найден убитым арбитражный управляющий
Арбитражный управляющий, которого с 29 ноября разыскивали члены семьи и правоохранительные органы, найден убитым в Екатеринбурге.
Хоккей
Александр Овечкин использовал паяльник на матче с «Лос-Анджелесом»
Во время игры Овечкин воспользовался паяльной лампой прямо на скамейке запасных.
Происшествия
Историка Соколова перевели из «Бутырки» в психиатрическую клинику
Историка и преподавателя Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели из московского СИЗО №2 «Бутырка» в специализированную психиатрическую клинику, где он проведет месяц, проходя обследование.
Фигурное катание
Усачева идет 2-й после короткой программы в Финале юниорского Гран-при
Россиянка Дарья Усачева занимает второе место после короткой программы в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Наука
Генетики объяснили процесс самоодомашнивания людей
Эксперименты на клеточных культурах показали, что ген BAZ1B, судя по всему, является ключевым генетическим фактором, определившим течение процесса самоодомашнивания человека.
Футбол
Семину вручили Орден Александра Невского
Ранее Семин был награжден Орденом Почета и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Культура
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
Игры
Студия Owlcat Games анонсировала Pathfinder: Wrath of the Righteous
После недели тизеров студия Owlcat Games наконец-то анонсировала Pathfinder: Wrath of the Righteous - «непрямое продолжение» Pathfinder: Kingmaker.
Шоу-бизнес
Эмма Стоун выходит замуж за Дэйва МакКери
Эмма Стоун согласилась выйти замуж за Дэйва МакКери и приняла обручальное кольцо.
Космос
Зафиксировано падение луны на Землю
Ученые Университета Кертин в Австралии выяснили, что 22 августа 2016 года в атмосферу Земли над Австралией вошел естественный спутник Земли — небольшой метеорит, захваченный притяжением планеты и на время ставший ее луной.
Политика
«Газпром» проработает вопрос о газопроводе в Китай через Монголию
"Газпром" в течение полугода должен просчитать, насколько выгодна для России прокладка газопровода в Китай через Монголию, заявил в четверг вице-премьер РФ Алексей Гордеев.
Наука
Обнаружены микроорганизмы, способные существовать на метеоритах
Международная команда исследователей решила проверить, могли ли микроорганизмы на заре существования Земли питаться неорганическими соединениями в отсутствие органической пищи и могли ли они выжить на метеорите, прилетевшем на нашу планету извне.
Игры
В The Crew 2 пройдут бесплатные выходные
Издательство Ubisoft и разработчики из студии Ivory Tower объявили, что на этой неделе в The Crew 2 пройдут бесплатные выходные.
Шоу-бизнес
Сябитова перед увольнением свела счеты с Гузеевой
Сябитова перед увольнением свела счеты с Гузеевой Телесваха пожаловалась поклонникам на свою соведущую.
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Энергетика
Газовый конденсат исключат из расчетов квот по сокращению добычи
Ранее Александр Новак заявил, что стопроцентно выполнить условия сокращения добычи нефти России мешает увеличение производства газового конденсата, и вопрос о его исключения из расчетов будет поднят на заседании комитета ОПЕК+.
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за изнасилование женщины-врача
На допросе 55-летний мужчина признал вину в совершении преступления. Суд приговорил его к 5,5 годам колонии особого режима.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Общество
Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД
Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.