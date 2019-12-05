с чего всё началось

Иван заявил, что расстроен этой ссорой и предложил им снять совместный фильм о Голландии под названием «По самые Нидерланды». А Познеру провести свою передачу в плавках Певцова. Изданию Daily Storm Певцов сказал, что в Нидерланды Познер совершенно спокойно поедет и без него.

Певцов сказал Урганту, что Познер съездит в Нидерланды и без него

Спорт Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.

Политика США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.

Политика МИД отреагировал на угрозы Киева построить стену в Донбассе Ранее помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что если на саммите «нормандской четверки» не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и обмене пленными, то украинские власти построят стену на линии соприкосновения в Донбассе.

Политика В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.

Происшествия В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь» Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.

Происшествия В Екатеринбурге найден убитым арбитражный управляющий Арбитражный управляющий, которого с 29 ноября разыскивали члены семьи и правоохранительные органы, найден убитым в Екатеринбурге.

Происшествия Историка Соколова перевели из «Бутырки» в психиатрическую клинику Историка и преподавателя Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели из московского СИЗО №2 «Бутырка» в специализированную психиатрическую клинику, где он проведет месяц, проходя обследование.

Наука Генетики объяснили процесс самоодомашнивания людей Эксперименты на клеточных культурах показали, что ген BAZ1B, судя по всему, является ключевым генетическим фактором, определившим течение процесса самоодомашнивания человека.

Футбол Семину вручили Орден Александра Невского Ранее Семин был награжден Орденом Почета и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Космос Зафиксировано падение луны на Землю Ученые Университета Кертин в Австралии выяснили, что 22 августа 2016 года в атмосферу Земли над Австралией вошел естественный спутник Земли — небольшой метеорит, захваченный притяжением планеты и на время ставший ее луной.

Наука Обнаружены микроорганизмы, способные существовать на метеоритах Международная команда исследователей решила проверить, могли ли микроорганизмы на заре существования Земли питаться неорганическими соединениями в отсутствие органической пищи и могли ли они выжить на метеорите, прилетевшем на нашу планету извне.

Игры В The Crew 2 пройдут бесплатные выходные Издательство Ubisoft и разработчики из студии Ivory Tower объявили, что на этой неделе в The Crew 2 пройдут бесплатные выходные.

Политика Строительство «Северного потока-2» ускорилось Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.

Энергетика Газовый конденсат исключат из расчетов квот по сокращению добычи Ранее Александр Новак заявил, что стопроцентно выполнить условия сокращения добычи нефти России мешает увеличение производства газового конденсата, и вопрос о его исключения из расчетов будет поднят на заседании комитета ОПЕК+.