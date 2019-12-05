Культура

Суть событийСуть событийПевцов сказал Урганту, что Познер съездит в Нидерланды и без него

Иван заявил, что расстроен этой ссорой и предложил им снять совместный фильм о Голландии под названием «По самые Нидерланды». А Познеру провести свою передачу в плавках Певцова. Изданию Daily Storm Певцов сказал, что в Нидерланды Познер совершенно спокойно поедет и без него.
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с чего всё началось
В шоу «Вечерний Ургант», фрагмент которого доступен
 на сайте Первого канала, Ургант пошутил, что хотел бы поддержать коллегу, который работает на том же телеканале, однако не хотел бы «признаваться» в гомосексуальной ориентации.
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Строительство «Северного потока-2» ускорилось

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