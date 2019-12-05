с чего всё началось

Видеообращение актера Дмитрия Певцова в инстаграме к журналисту Владимиру Познеру, прокомментировал телеведущий Иван Ургант. Об этом сообщает «РИА Новости». Уточняется, что в ролике актер назвал его «чужим для России», а деятельность журналиста «предательской для родины».

Ургант пошутил про претензии Певцова к Познеру

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