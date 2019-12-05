Культура

Мой БрянскМой БрянскУргант пошутил про претензии Певцова к Познеру

Видеообращение актера Дмитрия Певцова в инстаграме к журналисту Владимиру Познеру, прокомментировал телеведущий Иван Ургант. Об этом сообщает «РИА Новости». Уточняется, что в ролике актер назвал его «чужим для России», а деятельность журналиста «предательской для родины».
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с чего всё началось
В шоу «Вечерний Ургант», фрагмент которого доступен
 на сайте Первого канала, Ургант пошутил, что хотел бы поддержать коллегу, который работает на том же телеканале, однако не хотел бы «признаваться» в гомосексуальной ориентации.
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