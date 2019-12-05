Шоу-бизнес
РБКУргант пошутил про видеообращение Певцова к Познеру
Телеведущий Иван Ургант в своей программе «Вечерний Ургант» прокомментировал видеообращение актера Дмитрия Певцова в Instagram с претензиями к журналисту Владимиру Познеру. Фрагмент выпуска опубликован на сайте «Первого канала».
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Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Здоровье
Препарат от диабета может содержать опасные канцерогены
Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, способные нанести вред здоровью.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Происшествия
В Челябинске иномарка сбила людей на тротуаре
Политика
Премьер Болгарии ответил на слова Путина о «Турецком потоке»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку строительства ветки "Турецкого потока", на которую указал президент России Владимир Путин, "обязательными процедурами" Евросоюза.
Космос
На орбите белого карлика впервые открыта планета-гигант
Специалисты, предсаляющие Европейскую южную обсерваторию, впервые обнаружили на орбите белого карлика планету, напоминающую Нептун.
Религия
Киселев призвал РПЦ поддержать суррогатных матерей
Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что РПЦ могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и те семьи, которые хотят иметь детей.
Происшествия
Жилой дом обрушился после взрыва газа в Польше
В жилом трехэтажном доме Польши произошел взрыв газа, который вызвал обрушение конструкций.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери
Дочь известного исполнителя Филиппа Киркорова Алла-Виктория 26 ноября отметила день рождения.
Общество
«Ведомости»: судьи предложили наказывать СМИ за давление на них
Совет судей разрабатывает проект защиты от "тенденциозных публикаций" и предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суд, пишет газета "Ведомости", ознакомившаяся с проектом концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
Политика
Нового ключевого противника НАТО назвали в Германии
Основной противник НАТО в настоящий момент старается «купить» политическое влияние в Европе путём инвестиций в её экономику.
Политика
Стало известно о прошлом убитого в Германии соратника Басаева
Бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили, убитый в августе в Германии, находился в международном розыске с 2016 года и был причастен к ряду террористических актов в России.
Происшествия
В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»
Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
Политика
В США может начаться новая гражданская война, считает Виктор Бут
В результате противостояния сторонников и противников президента Трампа в США может начаться новая гражданская война, к которой полностью готовы организованные во многих штатах "народные ополчения", заявил РИА Новости отбывающий 25-летний срок заключения в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут.
Политика
На Украине отпустили задержанного члена партии «Единая Россия»
Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Космос
«Триколор» запустит собственный телеканал live-трансляций
Вещание «Большого эфира» начнется 6 декабря с трансляции с космодрома Байконур пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» .Телеканал также в режиме реального времени покажет стыковку «грузовика» с пилотируемой орбитальной станцией, которая намечена на 9 декабря.
Спорт
Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник
Российская гимнастка Евгения Асонова сорвалась с восьмиметровой высоты во время соревнований Second International Air Athletics Championship в Риге.
Игры
Microsoft намерена выпустить более доступную версию Xbox
Стоит отметить, что в Росси сейчас продается Xbox One S All-Digital Edition, а это самая доступная консоль от Microsoft и в ней от Xbox One S нет привода для дисков.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Происшествия
Зеленский поручил помочь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии.
Политика
В «Нафтогазе» обосновали предлагаемые Москве цены на транзит газа
Предлагая Газпрому цены на транзит газа, украинская сторона исходит из европейской методики расчёта тарифа, которую в настоящее время вводит Украина.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин напугал поклонников лицом после пластической операции
Кстати, фото певца после операции было опубликовано в сети.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
Политика
Конгресс США нашел основания для импичмента Трампа
Глава юридического комитета конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что имеются достаточные основания для начала процедуры импичмента действующего главы Белого дома Дональда Трампа.
Транспорт
«Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года
Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.