Шоу-бизнес

РБКРБКУргант пошутил про видеообращение Певцова к Познеру

Телеведущий Иван Ургант в своей программе «Вечерний Ургант» прокомментировал видеообращение актера Дмитрия Певцова в Instagram с претензиями к журналисту Владимиру Познеру. Фрагмент выпуска опубликован на сайте «Первого канала».
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В жилом трехэтажном доме Польши произошел взрыв газа, который вызвал обрушение конструкций.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии.
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Российская газета вчера в 22:38
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