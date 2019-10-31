Культура

Мойка78Мойка78Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал решение продюсера Максима Фадеева о расторжении контрактов со всеми артистами его компании MALFA в эфире программы «Вечерний Ургант». Он с иронией отреагировал на роспуск исполнителей. Ургант начал перечислять музыкантов, которые работали с лейблом Фадеева.
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Ургант высмеял Фадеева, разорвавшего контракты со всеми артистами

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