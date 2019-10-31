Телеведущий Иван Ургант прокомментировал решение продюсера Максима Фадеева о расторжении контрактов со всеми артистами его компании MALFA в эфире программы «Вечерний Ургант». Он с иронией отреагировал на роспуск исполнителей. Ургант начал перечислять музыкантов, которые работали с лейблом Фадеева.

Хоккей «Авангард» расторг контракт с Щербаком Президент «Авангарда» Максим Сушинский сообщил, что омский клуб расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком.

Происшествия Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.

Политика В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.

Теннис Эшли Барти стала полуфиналисткой Итогового чемпионата WTA Австралийская теннисистка Эшли Барти победила чешку Петру Квитову на групповом этапе Итогового чемпионата WTA в Шэнчьжэне - 6/4, 6/2.

Происшествия В Пскове вспоминают погибших в авиакатастрофе над Синаем Напомним, 31 октября 2015 года на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа», который совершал рейс 9268 из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, произошел взрыв, приведший к гибели 224 человек - пассажиров и членов экипажа.

Киберспорт Программа AlphaStar победила 99,8% игроков в StarCraft II Разработчики из DeepMind сообщили, что их алгоритм AlphaStar, разработанный для игры в StarCraft II, вошел в число грандмастеров: он обыграл 99,8 процента всех принимавших участие в турнире игроков для всех трех представленных в игре рас.

Наука Аспирин снижает скорость роста внутричерепной аневризмы Была обнаружено, что использование аспирина совместно с лечением с помощью эмболизационной спирали, снижало скорость роста аневризмы.

Кино Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак» Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.

Гаджеты Первые тесты новых APU AMD Ryzen разочаровывают Уже в начале следующего года AMD должна представить новые мобильные процессоры Ryzen, которые будут основаны на архитектуре Zen 2 и будут производиться по семинанометровому техпроцессу.