Культура
Мойка78Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал решение продюсера Максима Фадеева о расторжении контрактов со всеми артистами его компании MALFA в эфире программы «Вечерний Ургант». Он с иронией отреагировал на роспуск исполнителей. Ургант начал перечислять музыкантов, которые работали с лейблом Фадеева.
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Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»
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Общество
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