Культура

Мойка78Мойка78Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал решение продюсера Максима Фадеева о расторжении контрактов со всеми артистами его компании MALFA в эфире программы «Вечерний Ургант». Он с иронией отреагировал на роспуск исполнителей. Ургант начал перечислять музыкантов, которые работали с лейблом Фадеева.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Ургант отпустил шутку по поводу роспуска артистов лейбла Фадеева

Телеканал 360°10:54

«Видимо, стало стыдно»: психолог объяснил странное поведение Фадеева после инфаркта

Телепрограмма10:55

Ургант посмеялся над решением Максима Фадеева распустить всех артистов

Народные новости03:01

Ургант пошутил над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева

РИА Новости09:03

Фадеев сравнил певцов с животными

Рамблер09:39

Фадеев сравнил артистов с животными и рассказал о Наргиз и Серябкиной

Lenta.ru09:09

Ургант высмеял Фадеева, разорвавшего контракты со всеми артистами

URA.Ru00:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Шоу-бизнес

Сальма Хайек показала свою роскошную фигуру в купальнике на новых фото

Discover24 07:11
Происшествия

Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
Известия 10:21
Здоровье

В Роскачестве посоветовали есть мороженое при простуде

Россиянам рассказали, что мороженое не вредно употреблять при простуде. Миф об опасности развеяли специалисты Роскачества.
ФедералПресс 03:02
Общество

Ректор ВШЭ отметил спад интереса абитуриентов к платному образованию

Высшее образование в России стало доступнее по сравнению с прошлым годом, интерес абитуриентов к платным программам снизился.
ТАСС вчера в 08:38
Политика

Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Общество

Брюссель требует от «Северного потока-2» прозрачности

Напомним, в апреле текущего года Брюссель одобрил обновленную Газовую директиву, которая предполагает распространение определенных правил газового рынка ЕС на морские участки экспортных газопроводов.
Утро.ru 08:38
Экономика

Минфин РФ предложит кабмину продлить проект по финансовой грамотности

Минфин России будет обращаться в правительство с предложением продолжить реализацию проекта содействия повышению уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в РФ за счет средств федерального бюджета, сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 08:43
Экономика

«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов

51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь вчера в 05:24
Кино

Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian

Российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian.
Дни24 10:08
Экономика

Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке

Греф заявил, что последнее снижение базовой ставки произошло 1 октября, сейчас она составляет 9,3%.
РБК 09:46
Общество

Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве

Интерфакс 04:45
Шоу-бизнес

Вележева признала вину после скандала в самолете

Культуромания 09:24
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Экономика

Кабмин утвердил предел роста платы за коммуналку для Рязанской области

Для Рязанской области определили значение, равное 3,6%. Оно ниже, чем для большинства регионов.
КП - Рязань 02:44
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
Происшествия

Пенсионер обварился в кипятке после прорыва трубы в Купчино

Пенсионер обварился в кипятке после прорыва трубы у дома 21 по улице Олеко Дундича, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
МР7.ру 09:33
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета вчера в 10:17
Общество

ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов

Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
Коммерсантъ 08:44
Хоккей

«Сибирь» обыграла ЦСКА, одержав шестую победу подряд

Чемпионат 10:42
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Газета.Ru вчера в 07:22
Политика

В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру

Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова.
ТАСС 08:40
Армия и оружие

Премьер-министр Норвегии: российские подлодки не несут угрозу Норвегии

В сообщении говорится, что премьер-министр Норвегии заявила о том, что для защиты своей территории от российских субмарин и существует членство в НАТО.
Красная весна вчера в 12:44
Здоровье

Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Политика

В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией

Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму

Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК 08:35
Гаджеты

Характеристики смарт-телевизоров Xiaomi Mi TV 5 раскрыты до анонса

3DNews 02:11
Футбол

Маркизио обозвал грабителей своего дома дураками

Нева Спорт 03:16
Единоборства

Бивол сделал прогноз на бой Ковалева и Альвареса

Газета.Ru 29 октября в 20:00
Происшествия

Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Оля Серябкина
Российская певица
Российская певица, автор песен. Бывшая участница женской поп-группы Serebro. Дебютировала в 2007 году на конкурсе песни «Евровидение», где с синглом «Song #1» в составе группы заняла третье место.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Максим Фадеев
Композитор
Советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр и актёр.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное