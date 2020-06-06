Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruУргант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями

Хрусталев спрашивает, где Александр Гудков – его предшественник в передаче. Тот появляется в кадре с имиджем гея. «У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому партнеру.
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Дмитрий Хрусталёв
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