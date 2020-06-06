Общество
RuNews24.ruУргант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями
Хрусталев спрашивает, где Александр Гудков – его предшественник в передаче. Тот появляется в кадре с имиджем гея. «У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому партнеру.
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Игры
В Steam вернулись игры Electronic Arts
В Steam снова вернулись полюбившиеся геймерам игры Electronic Arts. Все новинки предложены с хорошей скидкой после года молчания.
Дни24 вчера в 02:02
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
Гаджеты
В РФ подешевели смартфоны Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra
Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra стоят 74 990 и 99 990 соответственно, но ритейлеры их отдают за 64 990 и 89 990 рублей соответственно.
Astera 04 июня в 14:50
Игры
Эксклюзивная игра «Bloodborne» от PlayStation может выйти на ПК
В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что эксклюзивная игра "Bloodborne" от PlayStation может выйти на ПК.
Piter.tv вчера в 12:58
Игры
В Steam началась акция на Resident Evil со скидками до 80%
CyberSport.ru вчера в 04:34
Общество
В Татарстане разрешили не носить перчатки в транспорте и магазинах
В Татарстане с 8 июня разрешили не носить перчатки в общественном транспорте и магазинах.
Kazanfirst.ru 08:38
Гаджеты
Немецкий энтузиаст сравнил энергопотребление 30 процессоров Core i9-10900K
Энтузиаст Роман Хартунг из Германии решил проверить, каково реальное потребление в новых десятиядерных процессорах Core i9-10900K.
Goroday.ru вчера в 20:02
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Технологии
Sony опубликовала патент девкита PlayStation 5
4 июня Всемирная организации интеллектуальной собственности опубликовала патент девкита PlayStation 5. Sony подала документы в ноябре 2019 года.
Cyber.sports.ru вчера в 08:22
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент России Владимир Путин заявил о стремлении к тому, чтобы выходить из ситуации ограничений по коронавирусу как можно быстрее.
РИА Новости 08:48
Игры
Анонсировано дополнение Fallen God для SpellForce III — оно про троллей
Среди особенностей дополнения стоит отметить появление фракции троллей и континента Ургат, а также свежую сюжетную кампанию на 15 часов, финал которой зависит от решений игрока.
Игромания.ру 04:51
Общество
Бэнкси опубликовал картину о протестах в США
РИА Новости 08:30
Игры
Война против зомби: В сеть утекли видео и скриншоты раннего билда отмененной версии Dead Island 2 от студии Yager
Многострадальная Dead Island 2 была анонсирована еще в 2014 году на медиа-брифинге Sony в рамках июньской выставки E3 2014, но после этого издатели несколько раз успели сменить разработчиков.
Srnsk 09:23
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
Кино
Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме
Народные новости 04 июня в 09:44
Кино
Режиссер «Ходячих мертвецов» обещал, что от финала 10 сезона у зрителей «отвиснет челюсть»
Штатный режиссер «Ходячих мертвецов» Грег Никотеро пообщался с порталом Fandom и в ходе разговора рассказал о предстоящем финальном эпизоде 10 сезона.
Киноафиша России вчера в 09:39
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
Здоровье
В Ивановской области за сутки заболели коронавирусом 125 человек
Общее количество заболевших COVID-19 в регионе составило 2322 человека.
RuNews24.ru вчера в 05:12
Игры
Зов пиксельной планеты: Трейлер запуска The Outer Worlds для Switch хвалится оценками с других платформ – у порта они ниже
Srnsk 05:23
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5: новые снимки и дата выхода
Сама Xiaomi уже подтвердили даты выхода Mi Band 5. Презентация новинки запланирована на 11 июня.
The GEEK вчера в 11:21
Кино
В сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза может появиться Бэйн
Исполнитель роли дворецкого Альфреда в новом "Бэтмене", актер Энди Серкис рассказал, что картина Мэтта Ривза станет самой мрачной интерпретацией истории о Темном рыцаре.
Piter.tv вчера в 03:17
Общество
Парад Победы в Перми 24 июня не состоится
Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел совещание по проведению парада Победы в Прикамье.
Новости Перми 59.ru 04 июня в 10:21
Киберспорт
Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно
На площадке Steam игра появится лишь через год. Total War: Troy – спин-офф серии исторических стратегий от Creative Assembly.
Piter.tv 03 июня в 02:51
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Армия и оружие
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
Вечерний курьер 05:01
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
Общество
Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске
Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
Общество
Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться из США в Россию
Число россиян, которые на фоне продолжающихся беспорядков хотят вернуться на родину из США, растет с каждым днем.
РБК вчера в 18:11