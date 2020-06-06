Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruУргант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями

Хрусталев спрашивает, где Александр Гудков – его предшественник в передаче. Тот появляется в кадре с имиджем гея. «У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому партнеру.
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«Вечерний Ургант» снял пародию на ролик ФАНа о геях, которые усыновили ребенка

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Ургант спародировал ролик об усыновлении геями ребенка из детдома

Lenta.ruвчера в 19:53

Ургант снял пародию на ролик с геями в поддержку поправок в Конституцию

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Ролик про геев-усыновителей высмеяли в «Вечернем Урганте»

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Иван Ургант обыграл ролик про усыновление мальчика парой геев

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Общество

Строгие ограничения в Москве снимут до 1 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строгие меры по эпидемиологической безопасности, введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса COVID-19, будут сняты к 1 июля.
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Экономика

Сбербанк может купить долю в Ozon

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Общество

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Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон

Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.
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Президент России Владимир Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации.
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Зов пиксельной планеты: Трейлер запуска The Outer Worlds для Switch хвалится оценками с других платформ – у порта они ниже

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Керри Virtus.pro Игорь «ILTW» Филатов во время игры в паблике оскорбил бывшего игрока B8 и Fnatic Стива «Xcalibur» Йе, с которым играл в одной команде.
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В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата

Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
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В Сети появились фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

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Политика

Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
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Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
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Бестселлером в сегменте SUV на рынке нашей страны в мае 2020 года стал компактный кроссовер Hyundai Creta.
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Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

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Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп

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Список смартфонов, которые получат Android 11

Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
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Авто

Представили обновленный Hyundai Santa Fe

Корейский автопроизводитель представил новое поколение своего кроссовера Hyundai Santa Fe, который получил не только новый дизайн, но и гибридную силовую установку.
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Недавно представленные Realme Watch начинают поступать на первые мировые рынки, а именно в Индии по цене $ 55.
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
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Шоу-бизнес

Владимир Пресняков поздравил сына с днем рождения

Младшему наследнику певца исполнилось 5 лет У известного певца Владимира Преснякова двое детей: 29-летний Никита от брака с Кристиной Орбакайте и Артемий — от брака с нынешней женой, певицей Натальей Подольской.
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Общество

В Татарстане снимут ряд ограничений по коронавирусу

Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе, а с 11 июня разрешается работа летних террас кафе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
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Общество

Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области

Правительство Нижегородской области представило новые данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
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Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
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С начала распространения инфекции, отметили в оперативном штабе, в Московской области зарегистрирован 3491 случай заболевания у людей, которые постоянно не зарегистрированы в Подмосковья.
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Вирусолог объяснил медленный выход на плато в России

Россия смогла выйти на плато по заболеваемости коронавирусом, но сделала это медленно из-за ряда значимых факторов.
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Александр Гудков
Российский ведущий
Российский телеведущий, актёр, шоумен и сценарист. Являлся капитаном команды КВН «Фёдор Двинятин». Участник шоу и креативный директор «Comedy Woman». Участник шоу «Вечерний Ургант».
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Дмитрий Хрусталёв
Российский актёр
Российский актёр и телеведущий.
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