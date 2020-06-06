Общество
RuNews24.ruУргант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями
Хрусталев спрашивает, где Александр Гудков – его предшественник в передаче. Тот появляется в кадре с имиджем гея. «У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому партнеру.
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Политика
Нарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии
Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют — об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Вести.Ru 06:06
Политика
Премьер Польши надеется, что США переведут в страну военных из ФРГ
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что его страна может принять американских военнослужащих, если возникнет необходимость вывести американский контингент из ФРГ.
Вечерний курьер 06:57
Политика
Путин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики
В новом плане по восстановлению экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будут учтены вопросы сферы культуры.
Деловое.ТВ 08:20
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова
News.ru вчера в 20:34
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Lenta.ru вчера в 14:45
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
Общество
В Татарстане разрешили работу летних кафе и ресторанов с верандами
В Татарстане 11 июня после двухмесячного карантинного простоя смогут возобновить работу кафе и рестораны.
Российская газета 08:42
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии
Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
REGNUM 08:31
Происшествия
Ветеран первой чеченской кампании умер в тульской больнице
После пребывания в Новомосковской больницы от черепно-мозговой травмы скончался ветеран первой чеченской кампании Константин Красиков, ему было 43 года В конце мая он попал в местную больницу с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец Тула вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Политика
Путин: будем стремиться выходить из ограничений как можно быстрее
Президент России Владимир Путин заявил о стремлении к тому, чтобы выходить из ситуации ограничений по коронавирусу как можно быстрее.
РИА Новости 08:48
Общество
Соловьев прокомментировал уход Шафран из программы «Полный контакт»
Ранее ведущиц в эфире очередного выпуска на "Вести ФМ" сообщил, что Анна Шафран больше не будет выступать его соведущей Анна Шафран сможет развиваться дальше в своих новых проектах и не испытывает негативных чувств к своему бывшему напарнику по программе "Полный контакт" Владимиру Соловьеву – об этом оба журналиста заявили в разговоре со СМИ.
Толк вчера в 00:21
Происшествия
В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
BFM.ru 05:33
Армия и оружие
Ликвидирован лидер «Аль-Каиды» в Северной Африке
Lenta.ru вчера в 17:44
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Армия и оружие
В России предложили запускать ракеты с самолетов минометным стартом
Российские самолеты, возможно, будут использовать для запуска ракет вертикальные пусковые установки, в которых предполагается применять так называемый "холодный" или минометный старт.
Российская газета 07:00
Армия и оружие
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
Вечерний курьер 05:01
Политика
Путин поправил главу Бурятии по стоимости новой библиотеки
Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова насчет стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии с современным оборудованием.
РИА Новости 08:21
Музыка
Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев
Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com 07:23
Футбол
ФК «Тамбов» может стать ФК «Нижний Новгород»
С другой стороны, уже существующий и выступающий в ФНЛ ФК «Нижний Новгород» может стать, в свою очередь, новым «Тамбовом».
Блокнот Тамбов 03:56
Происшествия
Опубликовано видео экстренной посадки вертолёта Ми-38 в Подмосковье
Опубликована видеозапись экстренной посадки опытного образца вертолёта Ми-38 в Московской области, которая произошла из-за повышенной вибрации одного из двигателей.
RT на русском 04 июня в 09:44
Экономика
Sohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара
Инвесторы из Китая спешат избавиться от активов США, продавая долговые облигации и недвижимость.
Народные новости 02:38
Общество
Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве.
РБК 08:37
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
Общество
Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске
Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18