Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruУргант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями

Хрусталев спрашивает, где Александр Гудков – его предшественник в передаче. Тот появляется в кадре с имиджем гея. «У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому партнеру.
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«Вечерний Ургант» снял пародию на ролик ФАНа о геях, которые усыновили ребенка

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Ролик про геев-усыновителей высмеяли в «Вечернем Урганте»

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Премьер Польши надеется, что США переведут в страну военных из ФРГ

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В новом плане по восстановлению экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будут учтены вопросы сферы культуры.
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Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

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Умерла журналистка Юлия Норкина

Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
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Общество

В Татарстане разрешили работу летних кафе и ресторанов с верандами

В Татарстане 11 июня после двухмесячного карантинного простоя смогут возобновить работу кафе и рестораны.
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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы вчера в 12:03
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
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Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии

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Ветеран первой чеченской кампании умер в тульской больнице

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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
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Армия и оружие

Ликвидирован лидер «Аль-Каиды» в Северной Африке

Lenta.ru вчера в 17:44
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В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
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Армия и оружие

В России предложили запускать ракеты с самолетов минометным стартом

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Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
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Путин поправил главу Бурятии по стоимости новой библиотеки

Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова насчет стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии с современным оборудованием.
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Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев

Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
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ФК «Тамбов» может стать ФК «Нижний Новгород»

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Опубликовано видео экстренной посадки вертолёта Ми-38 в Подмосковье

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Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
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Российский телеведущий, актёр, шоумен и сценарист. Являлся капитаном команды КВН «Фёдор Двинятин». Участник шоу и креативный директор «Comedy Woman». Участник шоу «Вечерний Ургант».
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Иван Ургант
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