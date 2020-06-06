Общество

Lenta.ruLenta.ruУргант спародировал ролик об усыновлении геями ребенка из детдома

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял видеоролик, выпущенный «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) об усыновлении геями ребенка из детского дома. Пародия опубликована на YouTube-канале программы. Действие происходит в 2013 году в офисе телепередачи Comedy Woman.
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Иван Ургант
Российский актёр
Российский актёр, телеведущий, музыкант, шоумен, продюсер.
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