Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял видеоролик, выпущенный «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) об усыновлении геями ребенка из детского дома. Пародия опубликована на YouTube-канале программы. Действие происходит в 2013 году в офисе телепередачи Comedy Woman.

Ургант спародировал ролик об усыновлении геями ребенка из детдома

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