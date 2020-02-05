Общество

Уральский меридианУральский меридианУргант высмеял ЧП на МКС во время работы космонавта из Екатеринбурга

Накануне Иван Ургант в своей вечерней программе подшутил над происшествием, которое произошло на МКС во время работы экипажа екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьев. Напомним, в августе 2018 года в обшивке «Союз МС-09» была обнаружена дыра.
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Ургант высмеял ЧП на МКС, произошедшее во время работы екатеринбургского космонавта

Наша Газета (г. Екатеринбург)00:55

«Психическое отклонение»: Иван Ургант объяснил, как на корабле «Союз», где руководил екатеринбургский космонавт, появилась дыра

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«Вечерний Ургант» пошутил о космонавте из Екатеринбурга из-за дырки в корабле

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