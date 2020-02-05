Накануне Иван Ургант в своей вечерней программе подшутил над происшествием, которое произошло на МКС во время работы экипажа екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьев. Напомним, в августе 2018 года в обшивке «Союз МС-09» была обнаружена дыра.

Ургант высмеял ЧП на МКС во время работы космонавта из Екатеринбурга

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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