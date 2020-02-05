Общество
Уральский меридианУргант высмеял ЧП на МКС во время работы космонавта из Екатеринбурга
Накануне Иван Ургант в своей вечерней программе подшутил над происшествием, которое произошло на МКС во время работы экипажа екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьев. Напомним, в августе 2018 года в обшивке «Союз МС-09» была обнаружена дыра.
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Ургант высмеял ЧП на МКС, произошедшее во время работы екатеринбургского космонавта
Наша Газета (г. Екатеринбург)00:55
Иван Ургант высмеял ЧП на МКС, которое произошло во время работы экипажа космонавта из Екатеринбурга
Екатеринбург Онлайнвчера в 18:53
«Вечерний Ургант» пошутил о космонавте из Екатеринбурга из-за дырки в корабле
Европейско-Азиатские новости00:31
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:27, Ашберн
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