Музыка
Piter.tvУргант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Шоумен пошутил, что певец посвятил ВДВ несколько песен, в том числе "Цвет настроения синий" и "Снег". Телеведущий Иван Ургант в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале высмеял ролик Филиппа Киркорова про десантников.
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с чего всё началось
Российский актер, шоумен и телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале высмеял провокационный клип народного артиста России Филиппа Киркорова, в котором тот предстал в образе десантника, чем навлек на себя гнев экс-командующего ВДВ Владимира Шаманова.Московский Комсомолецвчера в 19:14
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Ургант разразился потоком шуток на ролик Киркорова про десантников
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