с чего всё началось

Шоумен пошутил, что певец посвятил ВДВ несколько песен, в том числе "Цвет настроения синий" и "Снег". Телеведущий Иван Ургант в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале высмеял ролик Филиппа Киркорова про десантников.

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Футбол Российский футболист: «Просто я не люблю геев» Российский футболист Виталий Дьяков признался в своем негативном отношении к представителям сексуальных меньшинств.

Общество «Ростелеком» построит ВОЛС стоимостью $500 млн через всю территорию РФ «Ростелеком» планирует в 2023-2024 годах вывести на рынок новый набор услуг, включающий аренду физической инфраструктуры для организации каналов связи между Европой и Азией на основе нового проекта TEA NEXT, в сообщении оператора. 1

Происшествия После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона. 557

Общество В России за сутки умерли 193 человека с коронавирусом За последние сутки в России умерли 193 человека с коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.

Шоу-бизнес На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора. 50

Шоу-бизнес Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.

Здоровье В Челябинской области скончались шесть человек с COVID-19 От COVID-19 скончались женщина 54 лет и мужчины 62, 67 и 73 лет. ОТ других причин ушли из жизни женщины 88 и 80 лет. 5

Здоровье В Прикамье выявлено 50 новых случаев заражения SARS-CoV-2 Пермь, 16 июня 2020, 10:58 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 16 июня, выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. 126

Происшествия Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым. 471

Фигурное катание Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением. 13