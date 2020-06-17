Музыка

Piter.tvPiter.tvУргант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Шоумен пошутил, что певец посвятил ВДВ несколько песен, в том числе "Цвет настроения синий" и "Снег". Телеведущий Иван Ургант в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале высмеял ролик Филиппа Киркорова про десантников.
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с чего всё началось
Российский актер, шоумен и телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале
 высмеял провокационный клип народного артиста России Филиппа Киркорова, в котором тот предстал в образе десантника, чем навлек на себя гнев экс-командующего ВДВ Владимира Шаманова.
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