Музыка
РИА НовостиУргант высмеял ролик Киркорова про десантников
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова. В видео для юмористического скетч-шоу Киркоров предстал в образе десантника, что вызвало недовольство бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова.
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Объявят бойкот его песням. Так, чтобы ни из одной машины, фонтана, гитары не звучали его песни. Это будет достойным ответом зарвавшемуся певцу.
— Иван Ургант, российский актёрТелеканал 360° вчера в 21:45
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Ургант разразился потоком шуток на ролик Киркорова про десантников
Московский Комсомолецвчера в 19:14
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Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
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Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии
Ведомости вчера в 10:06
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9111.ru вчера в 03:34
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Похолодание сразу на 8-10 градусов ожидается в Москве в воскресенье
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