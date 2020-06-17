Объявят бойкот его песням. Так, чтобы ни из одной машины, фонтана, гитары не звучали его песни. Это будет достойным ответом зарвавшемуся певцу.

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова. В видео для юмористического скетч-шоу Киркоров предстал в образе десантника, что вызвало недовольство бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова.

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Общество В России начинаются клинические испытания вакцины от коронавируса В среду, 17 июня, начинаются клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в Центре им. Гамалеи.

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Происшествия Благовещенская таможня передала изъятые маски в социальный центр Три тысячи медицинских масок передали в социальный центр «Доброта» благовещенские таможенники.

Общество Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах» Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram. 543

Футбол Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!". 1

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Спорт В Steam стартовал летний фестиваль игр На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.

Интернет Microsoft упрощает свою программу тестирования Windows Insider Microsoft меняет подход к тестированию новых сборок ОС в рамках программы Windows Insiders.

Экономика РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов. 278