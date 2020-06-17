Музыка
РИА НовостиУргант высмеял ролик Киркорова про десантников
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова. В видео для юмористического скетч-шоу Киркоров предстал в образе десантника, что вызвало недовольство бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова.
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Объявят бойкот его песням. Так, чтобы ни из одной машины, фонтана, гитары не звучали его песни. Это будет достойным ответом зарвавшемуся певцу.
— Иван Ургант, российский актёрТелеканал 360° 21:45
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