Культура

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Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова. В видео для юмористического скетч-шоу Киркоров предстал в образе десантника, что вызвало недовольство бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова.
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Иван Ургант
Объявят бойкот его песням. Так, чтобы ни из одной машины, фонтана, гитары не звучали его песни. Это будет достойным ответом зарвавшемуся певцу.
— Иван Ургант, российский актёрТелеканал 360° вчера в 21:45
с чего всё началось
Российский актер, шоумен и телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале
 высмеял провокационный клип народного артиста России Филиппа Киркорова, в котором тот предстал в образе десантника, чем навлек на себя гнев экс-командующего ВДВ Владимира Шаманова.
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