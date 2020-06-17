Культура
РИА НовостиУргант высмеял ролик Киркорова про десантников
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова. В видео для юмористического скетч-шоу Киркоров предстал в образе десантника, что вызвало недовольство бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова.
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Объявят бойкот его песням. Так, чтобы ни из одной машины, фонтана, гитары не звучали его песни. Это будет достойным ответом зарвавшемуся певцу.
— Иван Ургант, российский актёрТелеканал 360° вчера в 21:45
с чего всё началось
Российский актер, шоумен и телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале высмеял провокационный клип народного артиста России Филиппа Киркорова, в котором тот предстал в образе десантника, чем навлек на себя гнев экс-командующего ВДВ Владимира Шаманова.Московский Комсомолецвчера в 19:14
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Ургант разразился потоком шуток на ролик Киркорова про десантников
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